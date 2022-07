Record of Ragnarok Temporada 2 revela su primer tráiler

La segunda temporada de Record of Ragnarok (Shuumatsu no Valkyrie) ha lanzado un avance e información del personal principal. Brunhilde, Zerofuku, Hercules, Jack the Ripper, Shiva y Raiden Tameemon se muestran en el tráiler.

Al igual que la primera temporada de 2021, Record of Ragnarok Temporada 2 está dirigida por Masao Okubo con Kazuyuki Fudeyasu como compositor de la serie y Masaki Satou como diseñador de personajes.

Yuka Yamada (compositora de la serie Slow Loop) se une como compositora de la serie. Además, la nueva temporada de la animación japonesa es una coproducción entre Graphinica de la primera temporada y Yumeta Company.

Record of Ragnarok se basa en el manga publicado por Coamix por Shinya Umemura, Ajichika y Takumi Fukui, que comenzó en 2017 y tiene 15 volúmenes tankoubon a partir de junio de 2022. El manga se serializa en Monthly Comic Zenon y se publica bajo el sello Zenon Comics.

La segunda temporada del anime Record of Ragnarok se programó para estrenar en Netflix en 2023. La Verdad Noticias te compartirá más detalles del anime y otros lanzamientos de la plataforma de streaming en el futuro.

Visual de Record of Ragnarok Temporada 2

Netflix describe el programa como: “Record of Ragnarok” es la historia de 13 dioses de todo el mundo y 13 de los humanos más notables del mundo que luchan en batallas uno a uno para decidir el destino de la humanidad. Basado en el manga creado por Azychika, Shinya Umemura y Takumi Fukui, ¡comienza una ferviente batalla de furia trascendental!

