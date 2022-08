Record of Ragnarok Temporada 2 lanza tráiler con diálogos de personajes

Warner Bros. Japan lanzó un nuevo tráiler con diálogos de personajes para Record of Ragnarok Temporada 2. En este artículo de La Verdad Noticias te compartimos el avance y más detalles de su fecha de lanzamiento.

Los fanáticos deben saber que el tráiler actualizado de Shuumatsu no Valkyrie reveló nuevos miembros del reparto: Tomokazu Sugita como Jack el Destripador, Katsuyuki Konishi como Hércules, Subaru Kimura como Raiden Tameemon y Yuichi Nakamura como Buda.

Tráiler PV de Shuumatsu no Valkyrie Temporada 2

La segunda temporada de la animación japonesa Record of Ragnarok está dirigida por Masao Okubo con Kazuyuki Fudeyasu como compositor de la serie y Masaki Satou como diseñador de personajes.

Yuka Yamada (compositora de la serie Slow Loop) se une como compositora de la serie. Además, debes saber que la nueva temporada de anime es una coproducción entre Graphinica (Tokyo Mew Mew New, Seiken Densetsu: Legend of Mana - The Teardrop Crystal) de la primera temporada y Yumeta Company.

¿Cuántos episodios hay de Record of Ragnarok?

Visual de Record of Ragnarok Temporada 2

La primera temporada del anime tiene un total de 12 episodios. La segunda temporada del anime Record of Ragnarok está programada para llegar a Netflix en 2023 y contará con el debut de nuevos personajes tanto dioses como humanos.

Netflix describe el programa como: “Record of Ragnarok” es la historia de 13 dioses de todo el mundo y 13 de los humanos más notables del mundo que luchan en batallas uno a uno para decidir el destino de la humanidad. Basado en el manga creado por Azychika, Shinya Umemura y Takumi Fukui, ¡comienza una ferviente batalla de furia trascendental!

