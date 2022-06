Record of Ragnarok Temporada 2 fecha de estreno en Netflix para 2023

Record of Ragnarok (Shuumatsu no Valkyrie) regresará oficialmente a Netflix con una segunda temporada, y ha revelado su ventana de lanzamiento programada con un nuevo póster que muestra más de las peleas piadosas que se avecinan.

La primera temporada que se enfrentó a Shinya Umemura, Takumi Fukui y la exitosa serie de manga de culto de Ajichika hizo su debut en todo el mundo con Netflix el verano pasado, y con la primera temporada informó a los fanáticos de que ya había planes para continuar el anime con una segunda temporada.

La noticia ha sido mínima desde que esos planes se hablaron por primera vez el año pasado, y ahora la segunda temporada del programa de anime Record of Ragnarok finalmente ha dado un gran paso más.

Visual de Record of Ragnarok Temporada 2

La cuenta oficial de Twitter de Record of Ragnarok ha anunciado oficialmente que la temporada 2 de la serie se dirigirá a Netflix en algún momento de 2023. Algunos dioses importantes y figuras literarias todavía están en camino, pero eso es realmente solo si la serie logra impactar mejor en los nuevos episodios. Mira el póster arriba.

Si bien, desafortunadamente, hay una ventana de lanzamiento vaga para continuar, los fanáticos tienen una mejor idea de qué esperar de los nuevos episodios con un póster que destaca la próxima serie de peleas que los fanáticos verán en acción en los nuevos episodios.

La primera temporada se lanzó con una respuesta bastante divisiva entre los fanáticos debido a cómo se había animado cada una de las peleas la primera vez , por lo que existe una gran preocupación por el hecho de que los nuevos episodios podrían estar cometiendo los mismos errores.

Pero como llegará el próximo año, pasará un tiempo antes de que podamos verlo en movimiento. Si tenía curiosidad acerca de la serie antes de que la segunda temporada llegue a Netflix el próximo año, actualmente puede encontrar el primer lote de episodios de la serie ahora en Netflix. Describen oficialmente Record of Ragnarok como tal:

"¡Esta serie de manga mega popular con más de 6 millones de copias impresas finalmente recibe una adaptación de anime! Representantes de toda la historia humana se enfrentan a las deidades del mundo en 13 batallas uno a uno, ¡y el destino de la humanidad está en juego!

Te puede interesar: Final explicado del anime Record of Ragnarok de Netflix

Traer este mundo intenso a la pantalla es trabajo de Graphinica, el estudio de animación detrás de Juni Taisen: Zodiac War y Hello World, que ha representado muchas feroces batallas 3D CG en anime como Blade of the Immortal, Promare y Girls und Panzer. ¡El anime de acción explota en la pantalla!"

Anteriormente, La Verdad Noticias informó todo sobre dónde ver la primera temporada del anime Record of Ragnarok. Próximamente se esperan más lanzamientos similares a Shuumatsu no Valkyrie.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!