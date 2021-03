Rebuild of Evangelion: 10 cosas que no sabías sobre Mari

Hay muchas series de anime que se han ganado una reputación controvertida o han abordado la narración de formas poco convencionales, pero ninguna es como Neon Genesis Evangelion. Evangelion es una versión radical del género de los mechas que ha desconcertado al público y creado debate durante décadas.

La serie está llena de temas embriagadores, batallas increíbles y algunos personajes muy memorables que han dejado su huella en el anime. La franquicia japonesa ha regresado lentamente y ha vuelto a contar su historia a través de una serie de cuatro películas de Rebuild of Evangelion.

Hay mucho que deconstruir en estas películas, pero uno de sus mayores cambios a la serie original es la incorporación de Mari Makinami Illustrious. La Verdad Noticias te comparte un 10 curiosidades que seguro te ayudarán a conocerla mejor:

10 - Mari es el cuarto hijo en Evangelion

Uno de los aspectos más llamativos de la serie Evangelion es que se utiliza a jóvenes adolescentes como pilotos de las increíbles unidades EVA. Hay solo unos pocos que han recibido esta responsabilidad, y mucho menos una cantidad aún menor que ha podido prosperar en las condiciones.

El anime Evangelion presenta a cinco niños, pero la serie Rebuild remezcla los eventos. El programa tiene a Toji Suzuhara como el cuarto hijo, pero Evangelion: 2.0 presenta a Mari como el equivalente de la serie al cuarto hijo.

9 - Su primera aparición es en un videojuego

Mari es un personaje con el que la mayoría de las audiencias se familiarizan en Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance, pero en realidad hace una aparición un año antes en un oscuro juego de Nintendo DS, “Petit Eva: Evangelion @ Game”.

Petit Eva es un título de compilación de minijuegos y Mari no es jugable, pero aparece en uno de los minijuegos con un aspecto ligeramente diferente. Petit Eva es un videojuego superfluo, aunque entretenido, que se vuelve un poco más significativo por cómo estrena este personaje que se vuelve crucial para las películas de Rebuild of Evangelion.

8 - Su desarrollo pasó por muchos cambios

Mari es un personaje distinto de las películas de Rebuild porque es alguien que no aparece originalmente en la serie de anime o manga. El desarrollo de Mari no fue fácil y el personaje ha seguido cambiando a medida que evolucionan las películas.

Inicialmente, el creador Hideaki Anno sabía que Mari debería "destruir a Eva", pero había varias ideas sobre cómo integrarla en el marco de Evangelion existente. El papel de Mari se ha transformado de un cameo extendido menor a asumir por completo los roles de otros personajes.

Mari se dirigió en una dirección en la que funciona como una rival competente para Asuka, pero incluso esto sigue cambiando. Si bien su diseño es hermoso, algunos fanáticos no terminan de comprender del todo su aparición en Rebuild.

7 - Es una talentosa piloto de EVA

Los pilotos de Evangelion consideran que sus puestos son un privilegio, pero cada batalla sigue siendo una lucha constante. Cada vez que estos pilotos se suben a sus mechas, les cuesta mucho tanto mental como físicamente. En consecuencia, algunas personas no logran mantenerse sincronizadas con su EVA y tienen dificultades.

Se demuestra que Mari es una piloto experta que está al menos al nivel de Asuka, si no incluso más alto. Mari tiene una experiencia mínima y una fracción del entrenamiento, por lo que debería ser aún más peligrosa en el entorno adecuado.

6 - Mari pilotea múltiples unidades EVA

Hay algunas series de anime mecha que cuentan con docenas de diseños únicos y una amplia gama de guerreros mecánicos que están disponibles para la batalla. Evangelion se ocupa de una lista mucho más pequeña de unidades EVA y, como resultado, hay algunas que son muy icónicas.

Es una rara oportunidad de pilotar un Evangelion, pero Mari es lo suficientemente experta en su campo como para controlar al menos tres a lo largo de las películas de Rebuild. Mari comienza en la Unidad-05 en Evangelion: 2.0 , luego pilota brevemente la Unidad-02, antes de terminar en la Unidad-08 en Evangelion: 3.0.

5 - Es la única que disfruta pilotar un EVA

Algo que tanto la serie de anime como las películas de Evangelion transmiten de manera efectiva es que pilotar un Evangelion es aún más una carga que un privilegio. Hay unos pocos que muestran entusiasmo por la posibilidad de pilotar un EVA, pero los que están dentro de uno experimentan un trauma tremendo y continuo.

Esto hace que Mari sea una excepción tan notable, ya que tiene un ávido júbilo hacia su trabajo de EVA. Mari incluso disfruta activamente del olor del líquido LCL y se le ocurren divertidos apodos para sus compañeros pilotos porque ve este trabajo como un juego.

4 - Sabe cómo activar el modo Berserk

Una de las revelaciones más escalofriantes de Neon Genesis Evangelion es que las unidades EVA no son robots poderosos, sino criaturas vivientes que no son diferentes de los Ángeles.

Todavía hay momentos en los que los instintos más básicos de estas criaturas toman el control y rompen las restricciones de NERV, lo que a menudo resulta en un asunto profundamente perturbador y sangriento.

La mecánica detrás de Berserker y "Beast Modes" de Evangelion aún no está clara, pero Mari parece ser capaz de activar este último en Unit-02. Mari también se vuelve tan sanguinaria y viciosa como EVA mientras está atrapada en este proceso.

3 - Es parte de la operación 0706 de WILLE

Los fanáticos del anime han estado esperando durante más de una década para ver el capítulo final de Rebuild, Evangelion: 3.0 + 1.0 Thrice Upon A Time. Se lanzaron los primeros 10 minutos de la película y es una escena que muestra cuánto han cambiado las cosas desde Evangelion: 3.0.

La escena narra la Operación 0706, una intensa misión de WILLE en la que las habilidades de EVA de Mari se utilizan no solo para ayudar a restaurar París, sino también para recuperar un importante alijo de suministros. A Mari se le confía una misión de esta magnitud.

2 - Aparece en un capítulo adicional de manga

Mari también aparece en un capítulo de manga ambientado en 1998. Aquí, Mari tiene 16 años y es amiga de Yui Ikari. Ella no puede competir con Yui y se pone celosa por la nueva relación de Yui con Gendo.

Los anteojos característicos de Mari incluso resultan ser un regalo de despedida de Yui. Esta historia de fondo choca con las películas de Rebuild, pero Yoshiyuki Sadamoto, el autor del manga, reveló que esto no está destinado a ser canon. Solo quería hacer un nuevo capítulo con Mari por diversión.

1 - Ella es referencia a la World War II

Una serie como Neon Genesis Evangelion está llena de simbolismo y subtexto. Los nombres de los personajes pueden ser una excelente manera de obtener una pequeña idea de lo que representa una figura.

En el caso de Mari Makinami Illustrious, el Makinami es un destructor japonés de la Segunda Guerra Mundial y el HMS Illustrious es un portaaviones británico de la misma época. Esta inspiración detrás del nombre en Evangelion podría significar que tiene raíces japonesas y británicas.

