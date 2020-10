Re:Zero - Starting Life in Another World: Nuevo cosplay trae a la vida a Echidna

Re: Zero -Starting Life in Another World- podría estar actualmente de descanso antes de que regrese el próximo año para la última mitad de la segunda temporada, ¡pero un cosplay ha dado vida a la recién llegada Echidna!.

Echidna fue un gran éxito por su mezcla de adoración y lado siniestro oculto, y el artista @haneame_cos en Instagram le dio vida a la perfección con esa misma mezcla de ternura y oscuridad que hizo que cada una de las apariciones de Echidna, tan magnética como en la serie de anime. Compruébalo a continuación:

Echidna, la bruja de la codicia, hizo su debut oficial en la serie de anime en la segunda temporada, y fue un catalizador de gran parte de las luchas de Subaru en los nuevos episodios de Re: Zero -Starting Life in Another World-.

No fue hasta el final de mitad de temporada que vimos su verdadero objetivo, pero eso no impidió que los fanáticos amaran la última incorporación a la serie. De hecho, era tan popular como muchas de las otras chicas de la serie.

¿Cuándo estrena la nueva temporada de Re:Zero?

La segunda temporada de la serie se estrenó oficialmente este verano luego de haber sido retrasada como consecuencia de la pandemia COVID-19, pero la espera valió totalmente la pena ya que la nueva temporada de inmediato a través de Subaru y los demás en la serie de circunstancias más intensa del anime hasta la fecha.

Re: Zero -Starting Life in Another World- regresará oficialmente a la tv para la segunda mitad de su segunda temporada en enero del próximo año, pero desafortunadamente no hay una fecha de lanzamiento concreta para los nuevos episodios al momento de escribir este artículo.

Segunda temporada de Re: Zero -Starting Life in Another World- es confirmada

La temporada regresará con un conjunto de circunstancias aún más intensas para Subaru, ya que desafía a Echidna y Satella a renunciar a usar su Retorno por la Muerte y aún así salvar a todos lo mejor que pueda con su propia fuerza.

¿Qué les pareció el debut de Echidna en la segunda temporada de Re: Zero -Starting Life in Another World-? ¿Qué te pareció la primera mitad de la segunda temporada en general? ¿Listo para ver el resto de la temporada cuando regrese el próximo año? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios.