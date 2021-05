Razones para ver el anime Dororo, una serie del legendario Osamu Tezuka

El manga y anime Dororo, una de las muchas series del prolífico y querido mangaka Osamu Tezuka, es la historia de Hyakkimaru, un espadachín errante que lleva una carga extraña: nació sin la mayoría de las partes de su cuerpo (incluidos ojos, oídos, lengua y extremidades) gracias a que su padre hizo un trato con cuarenta y ocho demonios.

Abandonado y criado por un médico rural, Hyakkimaru aprendió a usar su sexto sentido para compensar la falta de los otros cinco, pero finalmente descubrió que su condición lo convertía en un imán para las rarezas sobrenaturales.

Equipado con una serie de prótesis hechas por su padre adoptivo, junto con un par de cuchillas de calidad, Hyakkimaru vaga por Japón corrigiendo errores, ayudando a los indefensos, rastreando a los demonios que le robaron las partes y cortando brutalmente a cualquiera lo suficientemente tonto como para meterse con él. Un protagoinsta de series de anime único como ningún otro.

En el camino, descubre un joven y autoproclamado maestro ladrón, Dororo, quien resulta que es el hijo huérfano de un notorio rey bandido que fue asesinado por el Shogunato. Ahora, la serie que recibió su primer piloto de anime en 1968 por Mushi Productions está de regreso con el anime Dororo de 2019; un remake que no te debes perder.

¿Cuántos años tiene el anime Dororo?

Portada del manga Dororo (Osamu Tezuka)

El anime Dororo clásico tiene más de 50 años, ya que se estrenó en 1969 en formato serie. Sin embargo, su adaptación de 2019 fue dibujada y animada por el estudio MAPPA (Attack on Titan: The Final Season, Jujutsu Kaisen, Yuri!!! On Ice) presentando a los personajes principales en un estilo diferente y más moderno.

Aunque algunos de los personajes secundarios, como los aldeanos, están dibujados en el estilo Tezuka. Hyakkimaru es un poco mayor al igual que en el manga original y la adaptación original del anime. Dororo parece estar más cerca de estar en sus años preadolescentes y Tahomaru también parece un poco mayor.

El remake de 2019 siguió la premisa básica del manga original, pero también se tomaron algunas libertades en términos de atmósfera, flujo narrativo y personajes secundarios adicionales.

El nuevo anime Dororo también fue producido por Tezuka Productions, y se emitió entre enero y junio de 2019, con un total de 24 episodios. A continuación, te compartimos una lista con las personajes principales, secundarios y antagonistas:

Dororo: Es el personaje titular y deuteragonista del programa. Ella es una joven ladrona huérfana, que deambula sola en busca de oportunidades para robar y causar problemas. Después de que Dororo fue rescatada por Hyakkimaru de un demonio, ella se une a él en sus viajes y aventuras.

Hyakkimaru: Es el protagonista principal de la serie y anime Dororo. Es un ronin que busca partes de su cuerpo que le fueron robadas por demonios y mata a dichos demonios. Hyakkimaru se ve desplazado por un vil camino para lograr sus objetivos hasta el final. Según Asura, Hyakkimaru es el heredero legítimo para suceder a su padre.

Personajes secundarios

Biwamaru: Es un sacerdote de laúd viajero ciego y aliado de Dororo y Hyakkimaru. Anteriormente se aludió a que Biwamaru era un samurái mientras hablaba con Dororo en el episodio final.

Jukai: Era un médico que curaba a los enfermos y fabricaba prótesis para los desafortunados. También era el tutor paterno de Hyakkimaru. Murió después de que el dominio colapsara junto con Nui No Kata y Tahomaru.

Lady Nui: Era la ex Dama de Ishikawa y la madre de Hyakkimaru y Tahomaru que renunció a su estatus cuando se unió a la búsqueda de Dororo de Hyakkimaru, eligiendo el bienestar de su hijo sobre su papel como esposa de un señor.

Tahomaru: Es el antagonista secundario del anime Dororo. Es el segundo hijo de Kagemitsu Daigo y su sucesor, así como el hermano menor de Hyakkimaru. A diferencia de su padre, es sensato y está dispuesto a arriesgar su vida por sus súbditos.

Mutsu: Era el arquero al servicio de Tahomaru También era la hermana mayor de Hyogo. Ellos tres se han entregado a sí mismos como humanos y se han convertido en demonios. Midoro la mató después de que le propinaran una patada que le cortó el brazo izquierdo en un golpe fatal.

Hyogo: Fue uno de los espadachines al servicio de Tahomaru. También era el hermano menor de Mutsu.

Kagemitsu Daigo: Era el señor de Ishikawa y vasallo del gobernador de la provincia de Kaga. Forjó un pacto con 48 (12 en la serie de 2019) demonios sellados a cambio del poder de gobernar el mundo, a cada demonio se le ofreció una parte de su hijo por nacer y el cuerpo del futuro archienemigo y se le dio libertad para vagar por el campo.

Mio: Era una joven que vivía en un templo abandonado con huérfanos que perdieron a sus padres en la guerra. Con el fin de proporcionar comida a los niños, ella sirve a los dos clanes en guerra durante la noche como prostituta. Ella era el interés amoroso de Hyakkimaru.

¿Qué tan bueno es Dororo?

Arte oficial de Dororo 2019 (MAPPA)

El anime Dororo de 2019 es tan bueno, que cualquier conocedor del mundo de la animación japonesa te lo recomendará. Lo mejor de todo es que está disponible para ver legalmente en la plataforma Prime Video; así que hacer un maratón es una posibilidad.

Otra de las razones por las que el anime Dororo 2019 se destacó, es su trama actualizada a un fiel género de fantasía oscura y sobrenatural. La historia se sitúa en el período Sengoku, una de las épocas más largas de la historia de Japón y donde se vivieron intensas guerras civiles.

Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que no debes olvidar que el anime Dororo 2019 fue dirigido por Daisuke Nishida (conocido por su trabajo en Claymore). Te recordamos que puedes checar nuestra lista de mejores anime gore, donde podrás encontrar temáticas como la vida de Hyakkimaru.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!