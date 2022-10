RE Zero: Chica gamer hace atrevido cosplay de Ram en lencería

Según informó Egames News, llegó el momento de conocer más cosplays inspirados en tus personajes de anime favoritos. En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte un hermoso cosplay de Ram del anime RE Zero (Re:ZERO -Starting Life in Another World-).

La caracterización que te compartimos a continuación, sin duda sacó a Ram de la pantalla chica y le llevó al mundo real con un look nunca antes visto. Todo fue gracias a la modelo estadounidense y fanática de los videojuegos, Alice Delish.

Alice tiene más de 1 millón de seguidores en su cuenta de Instagram (@alice_delish) y también es famosa por su cuenta de Patreon donde reveló más detalles de su disfraz de Rem en lencería.

Cosplay de Ram RE Zero en lencería

Cosplay de Ram por Alice Delish en Patreon.

Alice Delish es uno de los rostros más dulces en el mundo del cosplay, ya que consigue darle un aspecto “kawaii” a cada uno de sus personajes. Para la versión de Ram en ropa interior, ella agregó una peluca y audífonos gamer rosados con orejas de gato.

Puedes ver más fotos del cosplay de Ram por Alice a continuación:

Te puede interesar: ¡Rem y Ram del anime Re: ZERO celebran su cumpleaños a lo grande!

Sinopsis Re:ZERO -Starting Life in Another World-

El servicio de streaming Crunchyroll transmite el anime Re:ZERO y lo describe como tal:

“Subaru Natsuki es un estudiante corriente de preparatoria que conoce a una hermosa chica de pelo plateado de otro mundo que lo rescata”.

“Para devolverle el favor decide quedarse con ella, pero el destino con el que carga la muchacha es mucho más pesado de lo que Subaru puede imaginar”.

“Los enemigos atacan sin descanso, uno tras otro, hasta que finalmente mueren tanto él como la chica. Subaru no quiere que la chica resulte herida, con lo que jura acabar con cualquier enemigo, con cualquier destino que le aguarde, siempre por protegerla”.

¿Qué piensas del cosplay de Ram por Alice Delish? Anteriormente informamos sobre un hermoso cosplay doble de las hermanas Rem y Ram de Re:ZERO.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram