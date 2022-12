¿Quiénes son los padres de Eri de My Hero Academia?

Eri es uno de los personajes más misterios en el shonen My Hero Academia, escrito e ilustrado por Kohei Horikoshi. Sin embargo, ella es muy querida por los fanáticos por ser una tierna niña que ha tenido un pasado muy trágico y escalofriante.

Por lo que sabemos de la trama, Eri siempre ha sido perseguida y usada por su poder, hasta que un día Izuku Midoriya y los demás héroes logran rescatarla para adoptarla. A partir de este momento, la vida de Eri comienza a mejorar tanto física como mentalmente.

Se sabe que Eri es una niña muy tímida, callada y desconfiada. Todo esto tiene una explicación y no debes ser un experto para saber que ella es alguien que pasó por muchas cosas trágicas en su vida. A decir verdad, no se sabe mucho sobre Eri, puesto que solo se ha mostrado parte de los experimentos que le realizaron los villanos para usar su Don.

¿Cuál es el Don de Eri de My Hero Academia?

Eri tiene el Don Rebobinar, un poder que le permite hacer que los cuerpos de los seres vivos retrocedan su estado de tiempo o sean restaurados de diversas formas. En pocas palabras, ella puede hacer que una persona mayor se vuelva alguien joven, e incluso puede retroceder el tiempo de las personas hasta que estas dejen de existir.

¿Quién es el padre de Eri Boku no Hero?

El trágico pasado de Eri en My Hero Academia.

Uno de los misterios más grandes de Eri son sus padres. Esto se debe al miedo que tenía su madre biológica del Quirk de Eri. Sabemos que ella es una niña de 7 años huérfana, porque su madre la dejó con su padre y luego desapareció sin dejar rastro. Al poco tiempo, Eri activó su Don y sin querer hizo desaparecer a su padre.

Eri quedó al cuidado de su abuelo, el exlíder del grupo Shie Hassaikai que se hacía llamar "El Jefe". Shie también adoptó a Chisaki Kai, un personaje que se convirtió en el villano Overhaul.

El abuelo de Eri le había pedido a Chisaki que investigara la habilidad de su nieta, pero Overhaul tenía otros planes para la pequeña. Después de todo, este villano quería usar el Don de la niña para la organización Hassaikai, siendo algo que nunca aprobó el abuelo. Lamentablemente, este último falleció y dejó sola a Eri con Overhaul.

El villano logró crear una droga que destruye los dones, al usar la sangre y el sufrimiento de Eri. En la serie se confirmó que logró crear 5 dosis que eliminaban los Quirks de manera permanente en la serie My Hero Academia.

La nueva familia de Eri en Boku no Hero Academia.

Las buenas noticias, es que los héroes lograron llegar a tiempo para derrotar a Overhaul y liberar a Eri. Desde ese momento, Eri fue adoptada por los héroes, quienes decidieron protegerla y enseñarle el lado bueno de la vida.

La Verdad Noticias te comparte, que Eri ahora tiene una nueva familia, y considerando su enorme Don, es muy posible que ella sea la próxima Recovery Girl de My Hero Academia. Incluso podemos pensar que Eri es la clave para las futuras guerras entre héroes y villanos. ¿Crees que ella podría derrotar a All For One para siempre?

