¿Quiénes son los 4 Caballeros del Apocalipsis Nanatsu no Taizai manga?

Fuerte del anime y manga, los 4 Caballeros del Apocalipsis se basan, en nombre y concepto, en los Cuatro Jinetes del Apocalipsis de la mitología cristiana (denominados "Cuatro Caballeros" en lugar de "Jinetes" en las traducciones de la Biblia japonesa).

Son cuatro figuras mencionadas en el Libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, que establecerán un tiempo final divino sobre el mundo como precursores del Juicio Final. El mangaka Nakaba Suzuki, confirmó que la secuela de Nanatsu no Taizai es sobre estos cuatro personajes.

Por la tanto, la secuela se tituló The Seven Deadly Sins: Four Knight of Apocalypse y actualmente es un manga que se encuentra en publicación. Al final de Nanatsu no Taizai, se descubrió que varios Sins tuvieron hijos y estos formarían parte de los 4 Caballeros del Apocalípsis.

¿Quiénes son los 4 Caballeros del Apocalipsis Nanatsu no Taizai?

Los 4 Caballeros del Apocalipsis(Mokushiroku no Yonkishi) son un grupo de cuatro Caballeros Sagrados profetizados que aparecerán y traerán destrucción al mundo, además de llevar al Rey Arturo de Camelot a su perdición. En el manga de Nakaba es concocido como Arthur Pendragon.

Por lo tanto, los Caballeros Sagrados de Camelot han asumido la misión de localizar y matar a estos cuatro posibles caballeros para evitar el cumplimiento de la profecía, mientras que se dice que los enemigos de Camelot también los buscan.

Percival del manga 4 Caballeros del Apocalipsis (Foto: Shueisha)

Se ha descubierto que, si bien son reales, los cuatro "caballeros" aún tienen que formar un grupo o incluso ser Caballeros Sagrados propiamente dichos. Supuestamente, todavía son niños jóvenes con más probabilidades de ser aprendices de caballero en el universo The Seven Deadly Sins.

Si bien sus identidades (aparte de la de uno) siguen siendo desconocidas, parte de la profecía es una visión abstracta de los cuatro: uno es un niño con "magia de color dorado", un segundo tiene santidad y maldad en sus ojos, un tercero es misterioso sin apariencia fija, y el cuarto un niño con "cabello verde como alas".

Identidad de los 4 Caballeros del Apocalipsis

¿Quiénes son los 4 Caballeros del Apocalipsis Nanatsu no Taizai? (Foto: Shueisha)

Si te preguntabas exactamente, ¿quiénes son los 4 Caballeros del Apocalipsis Nanatsu no Taizai? La Verdad Noticias te comparte que únicamente se sabe de Percival como el Caballero de la Muerte (Death) y no sería el hijo de Diane y King. La identidad de los 4 sería la siguiente:

El Caballero Blanco, que representa la Plaga (podría ser Tristán)

El Caballero Rojo, en representación de la Guerra (podría ser Lancelot)

El Cabllero Negro, que representa la Hambruna (podría ser el hijo de Diane y King)

El Caballero Pálido, que representa la Muerte (Percival).

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!