¿Quién hace la voz de Shinobu Kocho en Kimetsu no Yaiba?

Shinobu Kocho es el Hashira o Pilar del Insecto en Kimetsu no Yaiba. Como mujer cazadora de demonios, es conocida por su gran habilidad para crear venenos potentes y que son capaces de destruir demonios.

Shinobu generalmente es amigable y amable con la mayoría de las personas que conoce, pero también puede ser muy pasivo-agresiva cuando alguien la molesta. Cuando se trata de luchar contra demonios, no muestra ni la más mínima empatía en el anime de Demon Slayer.

Los fanáticos de Kimetsu no Yaiba pueden sentir las emociones de Shinobu a un nivel superior en el anime más visto de 2019, ya que la chica cuenta con una dulce voz. Asimismo, otras actrices de voz internacionales le dan vida en la serie animada y en La Verdad Noticias te compartimos los detalles.

¿Quién hace la voz de Shinobu Kocho?

La seiyuu o actriz de voz japonesa Saori Hayami interpreta a Shinobu en el anime. Saori es conocida por darle voz a personajes como Fubuki de One Punch Man, Himawari de Boruto: Naruto Next Generations, Kokoro de Darling in the Franxx, entre muchos más.

La seiyuu de 29 años ha estado trabajando en el mundo de la animación japonesa desde 2007. Saori también se desempeña como cantante de J-Pop y narradora. Está asociada con la empresa Warner Bros Home Entertainment.

Kanae y Shinobu de Kimetsu no Yaiba (Foto: Ufotable)

La voz de Saori Hayami es perfecta para Shinobu. Después de todo, para Giyu Tomioka (Hashira del Agua) Kocho es una persona aparentemente alegre que ha reprimido su ira, e incluso Tanjiro Kamado notó que ella siempre está molesta y habla de forma agradable para ocultar su enojo por la muerte de su hermana Kanae Kocho.

¿Quién hace la voz de Shinobu Kocho en Latino?

La mexicana Cristina Hernández hace la voz de Shinobu en español latino. Cristina nació con una dulce voz que coincide perfectamente con el estilo de la seiyuu japonesa. La producción buscó a una actriz de doblaje con mucha experiencia, ya que Cristina tiene una larga trayectoria en el anime y caricaturas animadas.

Los personajes más reconocidos de la actriz Cristina Hernández son Bombón de Las Chicas Superpoderosas, Sakura Kinomoto de Cardcaptor Sakura, Chibiusa Tsukino de Sailor Moon, Kari Kamiya en Digimon Adventure, entre muchos más.

Los fanáticos de Demon Slayer pueden escuchar ambas versiones de Shinobu Kocho en el anime. Esto es gracias a plataformas de streaming como Crunchyroll y Netflix. Ambas tiene disponible la temporada 1 de Kimetsu no Yaiba con subtítulos y doblajes.

