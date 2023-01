¿Quién es el verdadero protagonista de Monster anime?

Monster anime se basa del exitoso manga escrito e ilustrado por Naoki Urasawa, quien es mundialmente conocido por sus historias Yawara! (Cinturó Negre en Cataluña), 20th Century Boys o el mismo Monster.

Si estás leyendo este artículo de La Verdad Noticias, muy probablemente te preguntes por qué Netflix solo agregó los primeros 30 episodios del famoso anime psicológico. Nosotros también queremos ver los 74 episodios que conforman esta gran animación.

Bueno, no te hacemos esperar por conocer al verdadero protagonista del anime Monster, quien no es otro más que Johan Liebheart, el antagonista principal de toda la historia. Sigue leyendo para conocer la explicación del final y por qué esta serie es conocida como una de las mejores de todos los tiempos.

¿Qué pasó con Johan al final de Monster?

Johan Liebheart es el verdadero protagonista de Monster anime.

Johann finalmente se suicidó: saltó por la ventana del hospital. Sin embargo, es un final abierto deliberado. Recordemos que después de ser salvado por Kenzô Tenma, Johan creció y se convirtió en un asesino en serie psicópata que causó estragos dondequiera que fuese.

Dado el comportamiento del antagonista, se concluyó que la enfermedad mental de Johan es ser un sociópata certificable que no tiene conciencia alguna y se deleita con el sufrimiento humano.

Sin embargo, las únicas dos personas a las que parece negarse a matar son su hermana, Anna, y el médico que le salvó la vida, el Dr. Kenzo Tenma. Debido a lo anterior, se podría pensar que existen varias personalidades de Johan: al menos la de su infancia “inocente” y la actual “sumamente cruel con la humanidad”.

¿Cuáles son los mejores animes de la historia?

Clasificar a los mejores animes de la historia puede ser difícil, puesto que dependerá del gusto de cada persona definir lo que considera “mejor” en cada anime. Sin embargo, gracias a una clasificación de Filmaffinity, podemos conocer esta lista de los mejores 10 programas de animación japonesa:

Fullmetal Alchemist: Brotherhood (Serie de TV) (2009) Death Note (Serie de TV) (2006) Hunter x Hunter (Serie de TV) (2011) Kimetsu no Yaiba: Yūkaku-hen (Serie de TV) (2021) Clannad: After Story (Serie de TV) (2008) Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2 (Serie de TV) (2008) Ghost in the Shell: Stand Alone Complex 2nd GIG (Serie de TV) (2004) Cowboy Bebop (Serie de TV) (1998) Espíritu de lucha (Hajime no Ippo) (Serie de TV) (2000) Steins;Gate (Serie de TV) (2011)

Monster anime se encuentra en el puesto número 16 de la lista de Filmaffinity y solo es superada por series como Haikyuu (2014), Chainsaw Man (2022), The Tatami Galaxy (2010) y Hajime no Ippo: New Challenger (2009).

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram