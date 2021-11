¿Quién es el traidor de la UA? Teorías de My Hero Academia explicadas

Hay muchas teorías de fanáticos en My Hero Academia sobre la posibilidad de que uno de los estudiantes o maestros en UA sea un traidor a la Clase 1-A de la Liga de Villanos. La idea fue presentada por Present Mic y en realidad no se ha vuelto a mencionar, pero eso no ha impedido que los fanáticos hagan toneladas de teorías sobre: ¿Quién es el traidor de la UA?

Casi todos los personajes han sido sospechosos por una razón u otra. Incluso los tres chicos principales de la serie, Midoriya Izuku (Deku), Bakugo Katsuki y Todoroki Shoto, fueron considerados en un momento.

Pero con tan poca información y tan poco enfoque en el traidor real, lo mejor que puede hacer cualquier fan por ahora es simplemente adivinar. Tal es el caso de la teoría sobre “¿Quién es el traidor de la UA?” en el sitio web ALEPH.

¿Quién es el traidor en la Academia UA?

Teoría 1: Kohei Horikoshi lo olvidó

Una de las grandes teorías sobre ¿quién es el traidor de la UA?, es una idea bastante simple. La teoría es que Kohei Horikoshi simplemente se olvidó de esa subtrama por completo. Aparentemente, Horikoshi incluso ha mencionado que se olvidó por completo de la trama secundaria en dos ocasiones distintas.

Esta podría ser una de las principales razones por las que los fanáticos han tenido tan poca información sobre el traidor en general. En realidad, esto podría ser algo bueno para el fandom.

Si Horikoshi se olvida de la trama secundaria, los fanáticos no tendrán la oportunidad de recibir tantas pistas sobre “¿quién es el traidor de la UA?”, lo que hará que la gran revelación sea aún más grande una vez (y si) llega a buen término.

Teoría 2: Monoma Nieto es el traidor de UA

La idea de que Monoma Nieto sea el traidor parece extremadamente predecible debido a su peculiaridad y extraño desdén por la clase 1-A, como si esta idea fuera demasiado buena para ser verdad.

Por supuesto, los fanáticos han asumido que él es el traidor, pero en todo caso, Monoma parece más una pista falsa que cualquier otra cosa. Para empezar, en realidad no está en la clase 1-A, por lo que si bien puede informar a la Liga, no tendría tanta información como los otros sospechosos.

Teoría 3: Himiko Toga está infiltrada en la Academia UA

Himiko Toga es otro sospechoso habitual sobre ¿quién es el traidor de la UA? Esto debido a su peculiaridad que le permite tomar la forma de cualquiera cuya sangre posea. La teoría es que Toga ha estado fingiendo ser un estudiante en UA todo el tiempo.

Sin embargo, considerando que Midoriya la descubrió bastante rápido cuando fingió ser Uraraka, eso implica que Toga puede tener la capacidad de parecerse a cualquier otra persona, pero no puede actuar como nadie más.

El hecho de que estuviera en el examen de licencia en primer lugar también muestra que no puede ser nadie en 1-A, ya que no puede ser dos personas al mismo tiempo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién es el traidor de la UA?

Teoría 4: Denki Kaminari es el traidor de la Clase 1-A

Una teoría común entre los fanáticos de My Hero Academia es la idea de que Kaminari es el traidor de UA. A muchos fanáticos de la serie realmente les gusta Kaminari, por lo que sentirían el aguijón de la traición si fuera el traidor, especialmente debido a sus relaciones con el resto de 1-A, particularmente Bakugo y Jiro.

Los fanáticos creen que Kaminari puede estar actuando como tonto, pero en realidad es mucho más siniestro e inteligente de lo que deja ver. Este giro sería bastante extremo. La Verdad Noticias informó anteriormente, sobre otros 5 personajes que podrían ser el traidor de UA.

Teoría 5: Toru Hagakure, la estudiante invisible

Otra teoría popular sobre ¿quién es el traidor de la UA?, es la idea de un personaje que, literalmente, está escondido a plena vista. Toru (Invisible Girl) es otro de los más acusados popularmente en las teorías de los fans de UA Traitor. Ella es invisible, lo que significa que puede estar en cualquier lugar en cualquier momento y la clase ni siquiera lo sabría.

Sin embargo, esta teoría tiene algunos defectos. En primer lugar, Toru no es el primer personaje con una peculiaridad de invisibilidad, lo que significa que probablemente existen precauciones para evitar y detectar su peculiaridad.

Esta teoría también es un poco deslucida, la serie realmente no ha convertido a Toru en el personaje más adorable, ya que probablemente tenga la menor cantidad de diálogo y tiempo en pantalla, independientemente de si es invisible o no. Toru siendo la traidora tendría poco o ningún efecto en la audiencia ya que nadie se siente realmente conectado con ella.

Teoría 6: Muchos fans quieren que Minoru Mineta sea el traidor

La idea de que Mineta sea el traidor es más una esperanza que una teoría. Los fanáticos están extremadamente divididos sobre su interés en Mineta , lo aman o lo odian, sin un espacio real entre ellos.

Algunos fanáticos están más que esperando que él sea el traidor solo para justificar todas sus payasadas sórdidas y su extraña personalidad. Pero también es increíblemente improbable que Mineta sea en realidad el traidor, o algo más que el extraño alivio cómico de la Clase 1-A.

Teoría 7: Deku sospechó de Yuga Aoyama

Aoyama fue otro sospechoso en la lista durante un tiempo, incluso Midoriya pensó que podría serlo. Aoyama parece saberlo todo sobre todos. Sabía que Uraraka estaba enamorada de Midoriya antes de que ella lo admitiera, y sabía bastante bien sobre la peculiaridad de Midoriya.

Esto implica que Aoyama siempre está mirando a sus compañeros de 1-A más de lo que deja ver. Sin embargo, Aoyama parece cada vez más inocente a medida que avanza el programa. Se hizo muy cercano a Midoriya y le explicó que solo quiere más amigos. Esto, por supuesto, tal vez sea una distracción, pero parece que es inocente.

Teoría 8: Ochako Uraraka sería la traidora por necesidad de dinero

Una de las teorías más extremas que probablemente no ocurrirá debido a cómo funciona normalmente el anime shonen es que Uraraka es el traidor de UA. Ochako no es solo una de las amigas y aliadas más cercanas de Izuku, también es lo más cercano a un interés amoroso dentro de la serie.

Uraraka es la primera persona que Deku salvó con sus poderes y, en última instancia, lo que lo llevó a UA en primer lugar. Los dos tienen una gran relación con el otro y se apoyan constantemente, junto con su otro amigo más cercano, Iida.

Pero muchos fanáticos han señalado que la idea de que Uraraka sea la traidora es posible debido a su situación financiera. Quiere ser una heroína por dinero para poder ayudar a mantener a su familia. Pero, ¿quién puede decir que ella no sería tan fácilmente una villana por las mismas razones?

Teoría 9: Momo Yaoyorozu es un personaje perfecto y por ello sospechoso

Una teoría popular que se había difundido en Reddit era la idea de que Yaoyorozu podría ser el traidor. El usuario de Reddit originalmente hizo una gran publicación explicando por qué todos los demás sospechosos eran poco probables y tenían una lista de candidatos altamente potenciales y por qué ninguno de ellos era el verdadero traidor.

Todos excepto Yaomomo. La publicación original explicaba que estaban planeando hacer una parte dos de la teoría, para explicar por qué Yaomomo sería el sospechoso perfecto pero nunca lo hizo, dejando a muchos fanáticos y seguidores del subreddit esperando en suspenso.

Yaomomo siendo la traidora sería bastante doloroso ya que es un personaje favorito de los fanáticos y extremadamente cercana a muchos de los estudiantes de la Clase 1-A. ¿Qué piensas? ¿Quién es el traidor de la UA?

Teoría 10: No hay traidor en UA de My Hero Academia

La idea de que no haya un traidor real se remonta al hecho de que Horikoshi se olvidó por completo de la trama secundaria del traidor y que en realidad no se ha mencionado en un tiempo. Entonces, otra posible teoría es que en realidad no hay un traidor.

Después de todo, fue una idea sugerida por Present Mic en una ocasión y realmente no tenía mucha evidencia más que el hecho de que la Liga parecía saber siempre lo que estaba pasando.

Pero tal vez recopilen su información de otra manera, y tal vez la razón por la que Horikoshi sigue olvidándose de la trama secundaria del traidor es porque no hay un traidor real involucrado. En otras noticias fuera de ¿Quién es el traidor de la UA?, antes informamos todo lo que sabemos del anime My Hero Academia Temporada 6.

