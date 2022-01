¿Quién es el actor de voz de Boku No Pico?

Muchos internautas se preguntan quién es el actor de voz de Boku no Pico. Lo cierto es que no tenemos mucha información cuando se trata de un anime yaoi para adultos y los actores de voz, llamados seiyuu en Japón, tampoco dejaron registros de su interpretación. ¡Todos excepto quien dio vida a Pico en la pantalla chica!

Sí, leíste bien. Únicamente sabemos de manera oficial sobre un Boku no Pico voice actor y este es una mujer. Se trata de Sakou Mariko, una letrista y seiyuu japonesa que interpretó a nuestro protagonista Pico en la serie de tres OVAs (original video animation).

Tenemos que aclarar que Google nos comparte al famoso seiyuu Daisuke Hirakawa como voice actor de Boku no Pico. Sin embargo, Daisuke no interpretó al rubio personaje de anime yaoi. En su lugar, se dice que Daisuke Hirakawa interpretó a Tamotsu en Boku no Piko, el único antagonista en el infame anime hentai.

Daisuke Hirakawa sería el actor de voz de Boku no Pico

Tamotsu “Mokkun” es un joven manipulador, perverso y sexualmente frustrado con una atracción enfermiza por vestirse con niños menores de edad. Su primera víctima fue el personaje principal, Pico. Por otra parte, Hirakawa es conocido por personajes como Enmu del anime Demon Slayer: Mugen Train que puedes ver en Crunchyroll.

Daisuke Hirakawa películas y programas de televisión

Daisuke Hirakawa es un actor de doblaje japonés y actualmente trabaja como autónomo. Algunos de sus personajes de películas y programas de televisión son Will Turner (Orlando Bloom) de Pirates of the Caribbean y Kingdom Hearts II, y Legolas de la trilogía cinematográfica El señor de los anillos. Otros de sus trabajos de programas de anime son:

School Days (Makoto Ito)

No. 6 (Yamase)

Naruto Shippuden, (Sora)

Brothers Conflict (Ukyo Asahina)

Diabolik Lovers (Laito Sakamaki)

Free! - Iwatobi Swim Club (Rei Ryugazaki)

Karneval (Akari)

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Enmu)

Great Pretender (Thomas Meyer)

Platinum End (Metroblue)

¿Qué significa la palabra Boku no Pico?

La Verdad Noticias te comparte que el significado real de Boku no Pico se refiere a “Mi Pico”. Este es el título del primero de 3 episodios OVA producidos por el estudio de animación Natural High. Finalmente, puedes conocer quién es el actor de voz de Boku no Pico (Daisuke Hirakawa) en este enlace a Anime News Network.

