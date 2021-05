¿Quién es Deku villano?

En el capítulo 308 del manga My Hero Academia pudimos ver como Izuku Midoriya mejor conocido como Deku, finalmente enfrenta a Muscule y muestra toda la fuerza que tiene como poseedor del One For All y, ¿se vuelve villano?

Y es que como recordaremos el protagonista del manga llegó justo a tiempo para salvar a Shindou de los ataques de Muscule, un viejo y poderoso villano que se encontraba causando destrozos por toda la ciudad.

El “nuevo” villano fue creado por el Fandom, en Fanfic's, en FanArt, el personaje tiene un gran odio por todos los héroes en especial hacia All Might, casi siempre su pasado tiene que ver con el Bullying, pero ¿cómo llegó a ser malvado? En La Verdad Noticias te contamos todos los detalles sobre este joven de Boku no Hero.

¿Por qué Deku se vuelve villano?

Izuku Midoriya pasó de protagonista a villano.

La verdadera identidad del peligroso villano Deku, es Izuku Midoriya un chico que perdió toda esperanza de ser un héroe cuando le dijeron que no poseía un Quirk, las burlas aumentaron y el pequeño se encontró con All For One, quien le dio la posibilidad de empezar de nuevo, de ser mejor.

En la actualidad, este joven héroe de Boku no hero ha demostrado su valentía una y otra vez, enfrentando a diversos enemigos. Entre ellos la Liga de Villanos. Y es que por la forma en que ha desarrollado su obra Kohei Horikoshi, es evidente que veremos crecer todavía más a este personaje.

El que un héroe, especialmente si se trata del protagonista, se convierte en villano no es algo poco común, en especial en los cómics, pero My Hero Academia ha llevado a revolucionar los mangas.

¿Cuántas temporadas hay de Boku no Hero?

El 27 de marzo se estrenó la quinta temporada de My Hero Academia. La popular obra del mangaka Kohei Horikoshi regresó tras una larga ausencia para la continuación de su historia.

La cuarta temporada se estrenó en octubre de 2019 y tuvo en total 24 episodios, donde abarcó el recordado arco de Overhaul y Eri.

Boku no hero academia 5, capítulo 6 se estrenó en Japón el pasado sábado 1 de mayo de 2021 a las 3.30 a. m. (hora local). Para ver la transformación de Deku villano puedes ingresar a la página de Crunchyroll.

