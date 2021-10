¿Quién es 002 en Darling in the FranXX?

002 en Darling in the FranXX es una de las integrantes del elenco más importantes, ya que es considerada como la parásito más fuerte de todos, siendo la más experimentada para conducir los FranXX y luchar contra los monstruos gigantes.

Aunque en el anime ha sido uno de los personajes que más tiempo ha conseguido en pantalla, muchos misterios rodean a esta mujer híbrida entre humana y klaxosapien, una especie que convive con la humanidad en Plantation, ciudad donde viven las personas en el mundo de dicho anime.

Ahora en La Verdad Noticias te hablaremos un poco más de este personaje, siendo el favorito de muchos, incluso mucho más que 001 de Darling in the FranXX, por lo que te informaremos de los datos más interesantes de la también llamada ‘Partner killer’.

¿Cuántos años tiene 002 en Darling in the FranXX?

¿Crees que sabes todo sobre Zero Two?

La edad de 002, también conocida como Zero Two, es desconocida por el momento, ya que es la única cuya verdadera edad no ha sido revelada, y la única información que se conoce es que nació un 27 de febrero y es mitad klaxosapien.

El misterio y la popularidad del personaje la han vuelto la más querida de la serie, prueba de eso son los cosplay de Zero Two que surgen constantemente, donde los fans incluso intentan adivinar cuál es su verdadera edad, aunque sin éxito, pues a pesar de que luce joven, podría ser la más longeva de todos los parásitos (nombre que se les da a los operadores de los FranXX).

¿Quién creó Darling in the FranXX?

El famoso director también colabora con videojuegos

La serie fue creada por Studio Trigger y A-1 Pictures, aunque se le atribuye mayormente a Atsushi Nishigori, director de animación y diseñador de personajes, quien se ha convertido en el rostro de la serie debido a su participación e influencia en la misma.

El famoso artista ha participado en una gran cantidad de obras de anime y videojuegos, aunque Darling in the FranXX ha sido una de sus colaboraciones favoritas debido a la gran aceptación que hubo por parte de los fans quienes ya esperan más contenido de la éxitosa serie.

¿Quién muere en Darling in the FranXX?

¿Alguno de estos personajes era tu favorito?

Antes de continuar, te recomendamos no leer el final de esta nota si no has visto la primera temporada, pues te arruinaría la sorpresa para la llegada de la segunda temporada de Darling in the FranXX, así que si decidiste continuar, es bajo tu propio riesgo.

Aunque se dice que 002 en Darling in the FranXX muere, esto no ha sido confirmado, pues en la versión del manga está viva, sin embargo los personajes Mitsuru y Kokoro no corrieron con la misma suerte, ya que son las víctimas de la serie hasta el momento.

