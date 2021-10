¿Quién es 001 de DARLING in the FRANXX?

001 de Darling in the FranXX es uno de los personajes principales de la serie, también conocida como la princesa Klaxosaurio, es la líder de la raza de los klaxosaurios y la última de los klaxosapien, por lo que es una parte muy importante de la trama, por lo que te hablaremos un poco más de ella.

En la serie, 001 es presentada como un ser con una actitud muy fría y cruel, y a pesar del acuerdo realizado con los humanos, no duda en hacer lo que sea por el bien de su raza, muy similar a ella, aunque ella tiene el cabello blanco, dos cuernos, piel azul y una larga cola, además de extremidades en su espalda parecidas a patas de araña.

Ahora te hablaremos también de otros de los famosos personajes de la serie, mismos que te mencionamos en nuestra nota del doblaje de Darling in the FranXX, por lo que si eres fan de la serie o apenas la estás descubriendo, esta información te ayudará a familiarizarte más con el anime.

Personajes de DARLING in the FRANXX

¿Cuál es tu personaje favorito de la serie?

Aunque existen más, a continuación te hablaremos sobre los 10 personajes más destacados de la serie Darling in the FranXX, mismos que se han vuelto los preferidos de los fans, mismos que podrían considerarse como los protagonistas por la relevancia que tienen en la trama.

Primero tenemos a Miku, a Mitsuru, a Ikuno, a Ichigo, Zorome, Kokoro, Goro, Futoshi, Hiro, y Zero Two. Todos personajes mencionados tuvieron un avance de edad, pasando de 15 años a 25 en el episodio 24 de la primera temporada, a excepción de Zero Two, cuya edad es desconocida desde el principio de la serie.

Cuántas temporadas tiene DARLING in the FRANXX

El anime se estrenó en 2018

Hasta el momento la famosa serie que se puede encontrar en la plataforma de streaming Crunchyroll tiene una temporada con 24 episodios, y los fans quedaron tan encantados con ella que ya demandan una segunda temporada, aunque el estudio encargado de su producción no ha hecho declaraciones sobre los avances de la serie.

Mientras tanto, los fans de la serie aprovechan para mostrar su preferencia por el anime con cosplays y fanarts, especialmente en Latinoamérica, donde se rumoró que la popular serie podría llegar a Netflix, algo de lo que te hablaremos a continuación.

¿Cuándo sale DARLING in the FRANXX en Netflix?

Hasta el momento no se sabe cuándo regresará la serie a Netflix

Como te informamos en La Verdad Noticias, después de que se informó que Parasyte y Darling in the FranXX llegaron a Netflix en algunos países, los fans esperan que llegue a Netflix en toda América Latina, pues aunque se dijo que desde mayo de 2020 ya había llegado, en países como México no aparece en el catálogo.

Mientras llega a la plataforma, esperamos que esta nota te haya gustado y si 001 de Darling in the FranXX es tu personaje favorito, seguramente descubriste algunos datos que desconocías de la también conocida como la princesa Klaxosaurio.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!