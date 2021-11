¿Qué ver del anime Cowboy Bebop antes del live action?

Cowboy Bebop vivió como una de las mejores series de anime de todos los tiempos durante décadas, y ahora tendrá la oportunidad de ser una exitosa serie de acción en vivo, gracias a Netflix.

Las imágenes de la próxima serie live action parecen mostrar que adaptará algunos episodios clave del anime original creado por Sunrise y esto puede alentar a algunos a disfrutar del original en Netflix. Para aquellos que esperan hacer algo así, en La Verdad Noticias les sugerimos que eviten los dos últimos episodios al elegir qué ver para tener una idea de la serie.

Hay muchos episodios que valen la pena ver, por lo que para aquellos que buscan probar el próximo original de Netflix pero no quieren ver la serie animada completa, aquí hay nueve episodios del anime original Cowboy Bebop que vale la pena ver antes del live action.

¿Cuántos capítulos tiene el anime de Cowboy Bebop?

Spike de Cowboy Bebop en versión live action y anime

El anime tiene un total de 26 episodios. Sin embargo, si deseas ver lo más importante antes de pasar al live action de Netflix, te compartimos que existen 9 episodios que no te debes perder. Te los enlistamos a continuación:

Asteroid Blues (Episodio 1)

“Asteroid Blues” es el primer episodio del anime, y es considerado uno de los mejores de esta fantástica serie. El episodio comienza con un evento que lleva a Spike al camino en el que se encuentra actualmente, luego comienza en una colonia de asteroides diseñada para parecerse a México.

Allí, Spike y Jet persiguen a un hombre que trafica con una peligrosa droga de combate conocida como Red Eye. Parece que la serie de Netflix adaptará este episodio basándose en una toma de la colonia.

Ballad Of Fallen Angels (Episodio 5)

El anime es lento cuando se trata del pasado de Spike Spiegel, por lo que cuando surgen episodios que finalmente se sumergen en su historia, casi siempre son clásicos. En este episodio, obtenemos una verdadera muestra de la animosidad de Spike y Vicious entre sí y la razón por la que estos dos se muerden cada vez que se cruzan.

Simpatía por el diablo (Episodio 6)

Hay algunas ocasiones en las que el anime se siente más como ciencia ficción que como un western, y esta es absolutamente una de esas ocasiones. “Sympathy For The Devil” comienza como una aventura normal, pero las cosas rápidamente se descarrilan cuando el enemigo que busca el equipo de Bebop es un niño asesino.

Heavy Metal Queen (Episodio 7)

Los episodios de Cowboy Bebop, en su mayor parte, están llenos de música jazz. La banda sonora es parte de lo que hace que la serie sea tan grandiosa, pero "Heavy Metal Queen" introduce un cambio de ritmo genial cuando trae al cazarrecompensas VT.

VT es una de las cazarrecompensas más exitosas en el negocio, y también es alguien a quien le encanta el género de la música heavy metal. VT no es alguien inmediatamente reconocible en el avance de Netflix, por lo que no se sabe si está en la serie o no.

Jamming With Edward (Episodio 9)

La mayoría de las personas que crecieron viendo episodios del anime recuerdan a Ed, pero es posible que muchos no recuerden que ella en realidad no entra en la serie hasta el episodio 9. El equipo de Bebop está a la caza de un hacker escurridizo que nadie parece conocer la verdadera identidad del personaje.

Resulta que el escurridizo pirata informático es una joven adolescente llamada Edward, y la persona realmente responsable del caos del episodio es un satélite solitario impulsado por inteligencia artificial.

Este es importante de ver porque es la introducción a Ed, quien asumimos que aparecerá en el live action en algún momento. ¡Actualización! La plataforma de Netflix responde a los fans de Cowboy Bebop por la ausencia de Ed.

Júpiter Jazz Pt. 1 (Episodio 12)

“Jupiter Jazz” es uno de los dos episodios en dos partes de los episodios del anime, y con razón, porque detalla gran parte de la historia de Spike antes de que comenzara la serie . Es aquí donde vemos una breve interacción con Vicious y el sindicato Red Dragon y tenemos una idea de cuál es la verdadera naturaleza de su tensión con Spike.

También conocemos a Gren y Lin, que son del pasado de Spike y también se ven envueltos en el drama. Faye y Jet también están muy involucrados en esta aventura, pero principalmente como apoyo en un conjunto de episodios principalmente impulsados por Spike.

Júpiter Jazz Pt. 2 (Episodio 13)

¡No puedes ver la primera parte de “Jupiter Jazz” sin ver la emocionante conclusión! Por supuesto, la Parte 2 es realmente solo el punto medio de la serie, por lo que todavía hay muchas cosas que se desarrollan más allá de la reunión de Spike con Vicious, la historia pasada de Gren y por qué Spike se alejó del sindicato.

También obtenemos mucho sobre Julia, que es un misterio que continúa desarrollándose a medida que avanza la serie. Esta es también una de las pocas veces que “The Real Folk Blues” no se reproduce en los créditos finales, lo cual es discordante porque esa canción suena.

My Funny Valentine (Episodio 15)

Por lo general, se muestra que Faye Valentine es terca, descuidada con el dinero y, en general, poco confiable. Uno podría tener la impresión de que es una persona horrible, pero el episodio de Cowboy Bebop "My Funny Valentine" le da mucha profundidad a su historia que explica bastante bien muchas de sus deficiencias.

Pierrot Le Fou (Episodio 20)

“Pierrot Le Fou” es otro de los pocos casos en los episodios de Cowboy Bebop donde la serie espacial se siente menos como un western y más como una serie de ciencia ficción. Un asesino con una gran recompensa anda suelto, y con razón porque puede volar y tiene una fuerza sobrehumana.

Spike se enfrenta cara a cara con el extraño villano y finalmente es llevado a uno de sus lugares menos favoritos en el mundo, un parque de diversiones. Este episodio no es necesariamente necesario para la historia de ninguna manera, pero Pierrot se ve en el avance de la serie de acción en vivo. Solo por esa razón, vale la pena ver este.

¿Cuándo sale Cowboy Bebop en Netflix?

El anime original está disponible para transmitir en Netflix ahora mismo. Míralo y luego prepárate para el lanzamiento de la serie de acción en vivo, que llegará el viernes 19 de noviembre. Puedes ir al sitio oficial del live action Cowboy Bebop en este enlace.

