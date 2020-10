¿Qué tan parecido es Alita: Battle Angel al anime original?

Cuando James Cameron finalmente renunció a su sueño de dirigir su adaptación de Alita: Battle Angel, que había estado dormida durante mucho tiempo, tenía sentido que recurriera a un director con experiencia en convertir cómics en live action para que lo reemplazara al frente de la película de 2019.

La película de 2005 de Robert Rodríguez Sin City y su secuela de 2014 están fielmente adaptadas de la serie de cómics de Frank Miller del mismo nombre, hasta el punto en que Miller incluso tiene un crédito de dirección en ambas películas. Para Alita, Rodríguez tenía múltiples fuentes de las que inspirarse: tanto el manga original Battle Angel Alita de 1990 como la adaptación de anime de 1993, Battle Angel.

Un video lado a lado elaborado por Matt Skuta, quien hace esto para adaptaciones cinematográficas de muchos medios diferentes, coloca las tomas de la película junto a su inspiración en el anime, lo que facilita ver dónde se han apuntalado las tomas y cómo se actualizó la propiedad para su salto al live action y al siglo XXI.

El anime Alita: Battle Angel fue adaptado a un película en live action

Dando vida a Iron City del anime Alita

Alita: Battle Angel's Iron City puede ser futurista, pero está destinada a sentirse como un lugar real de una manera que la estilizada Basin City de Sin City, con su estética de cómic llena de fondos negros y rayas de luz, no tenía por qué serlo. Eso significa que en muchos de los lugares donde la versión cinematográfica difiere del manga, es para desarrollar el escenario.

Las vistas se extienden un poco más detrás de los personajes mientras caminan y hablan, los laboratorios y las oficinas están más llenos de equipos y muebles, y las tomas que podrían haber sido primeros planos extremos se retiran para mostrar más de los alrededores.

Están sucediendo más cosas, lo que hace que la ciudad se sienta más habitada, pero también elimina un poco la inmediatez y el enfoque en los personajes. El encuadre crudo de, digamos, Alita (Rosa Salazar) abrazando sus rodillas contra su pecho mientras se recorta contra una luna llena gigante es reemplazada por ella sosteniendo un juguete de peluche en su habitación abarrotada.

El lado a lado también revela los sacrificios que se hicieron para ganarle a la película su clasificación PG-13 para llevarla a los cines y a la televisión. Los cyborgs todavía pierden extremidades y los personajes se dividen en dos, pero es de una manera más suave y menos espantosa.

Cuando el cyborg asesino Grewishka (Jackie Earle Haley) declara su malvada intención al apuntar a un perro con sus armas, la violencia que ocurre fuera de la pantalla en la versión cinematográfica se muestra con detalles sangrientos y viscerales en el anime. Ese es un cambio que no se habría tenido que hacer para Sin City, pero dejarlo así habría hecho que Iron City se sintiera como un lugar muy diferente.

La cronología del anime y película de Battle Angel Alita

Incluso atenuado, es fácil ver las influencias del anime en muchas de las secuencias de lucha de Alita: Battle Angel, pero no en todas. Algunas de las piezas más importantes de la película, los concursos cinéticos y violentos de Motorball que permiten que todo Iron City sea testigo de la destreza física de Alita, nunca aparecieron en Battle Angel.

Cubre solo los dos primeros volúmenes del manga, antes de que la chica comience con el deporte. Si bien la película describe gran parte de esa misma trama, Cameron y Rodríguez barajaron la cronología para involucrarla en Motorball antes y darle a la acción de la película un sabor diferente al de la serie de peleas de cyborg que toma prestada intacta del anime.

Al menos, en su mayoría están intactos. La lista de combatientes cyborg de la película es mixta y combinada con el anime, con muchos de los villanos menores asumiendo más de una parte en el plan para derrotar a Alita. Grewishka sobrevive más tiempo en la película, luchando contra Alita desde el principio y regresando al final como protección para el villano Vector (Mahershala Ali), un papel originalmente ocupado por un nuevo antagonista. De igual manera, Zapan (Ed Skrein) cumple la función de dos personajes: El Zapan original y el Cazador-Asesino Clive Lee, que es similar a como se escribió en el manga.

¿Cómo la película restaura la historia de fondo de Alita?

Como fue el caso de Motorball, Alita: Battle Angel también restaura parte de la historia de fondo que se perdió en la adaptación la primera vez. El anime no se remonta a la época de Alita como soldado en las Guerras Terraforming en Marte, no menciona el arte marcial de la máquina Panzer Kunst, y no hace referencia al cuerpo mortal de Berserker en el que finalmente Dr. Ido (Christoph Waltz) la transfiere, lo que le permite enfrentarse y derrotar a sus enemigos más peligrosos.

Más detalles sobre el pasado de la protagonista Alita se desarrollaron más adelante en el manga, por lo que la película no proporciona todas las respuestas, pero deja hilos colgando para explorar en una posible secuela.

En caso de que se produzca una secuela, los realizadores habrán navegado más allá de los límites exteriores del anime, con solo el manga para guiarlos. Por suerte para ellos, y para los fanáticos de la franquicia, ese es un modo de adaptación con el que Rodríguez tiene mucha experiencia.

