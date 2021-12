¿Qué significa la cancelación de Cowboy Bebop para el futuro de Netflix?

Netflix se ha hecho un nombre con muchos fanáticos por la forma en que cancela muchos de sus proyectos originales después de una o dos temporadas. Y ahora, desafortunadamente, su nueva versión de Cowboy Bebop se puede contar entre estas series posiblemente canceladas antes de que tuvieran la oportunidad de florecer realmente.

La serie no está exenta de críticas tanto de fanáticos como de no fanáticos, pero la serie también tocó la fibra sensible con una gran parte de la audiencia general de Netflix que estaba pidiendo ansiosamente una segunda temporada.

Pero esto no fue suficiente ya que la serie fue archivada sin ceremonias antes de que eso pudiera suceder. Para más información, puedes leer que Netflix cancela el live action de Cowboy Bebop tras un mes de su estreno. A continuación, en La Verdad Noticias te dejamos un análisis sobre el futuro de las series de anime live action en Netflix.

¿Qué significa la cancelación de Cowboy Bebop?

¿Por qué cancelaron Cowboy-Bebop live action?

La cancelación de Cowboy-Bebop parece particularmente sorprendente, no porque sea una gran adaptación de anime que causó revuelo entre muchos fanáticos del original, sino porque recibió un gran impulso de Netflix.

Es parte de su mayor esfuerzo para expandir sus producciones de anime originales y sus licencias, y los proyectos de acción en vivo parecen ser el próximo gran paso de este esfuerzo, ya que ya tienen otras adaptaciones potenciales ahora en varias etapas de producciones.

Ahora la pregunta candente sigue siendo, ¿qué significa la cancelación de Bebop para esos futuros proyectos de anime de acción en vivo? Bueno, podría significar mucho, dependiendo de las lecciones que Netflix extraiga de este experimento.

Es posible que Bebop no haya sido un éxito inmediato entre los fanáticos de ese anime original creado por Sunrise, pero gastó bastante para precisar elementos específicos del aspecto original. Esto también incluye cuánto se gastó en sus materiales promocionales, licencias y más.

Si a esto le sumamos el hecho de que los números de desempeño de Netflix son en gran parte un misterio para cada serie, uno podría adivinar que el costo de esta serie combinado con sus números de desempeño en las primeras semanas resultó en una respuesta más débil de lo que Netflix esperaba.

No está exactamente claro si la respuesta negativa en línea tampoco había afectado la decisión, pero seguramente no ayudó. Esto es lo que finalmente parecerá un experimento fallido debido a lo abierta que es la única temporada de Cowboy Bebop (ese final claramente fue escrito con una temporada 2 en mente).

¿Cuántas temporadas hay de Cowboy Bebop?

Sólo hay 1 temporada de anime y desafortunadamente ahora también tenemos 1 sola temporada de la adaptación live action en Netflix. Lo anterior pone un peso aún mayor en los proyectos futuros para tener éxito en el gigante de streaming.

Netflix podría responder a esto tomando incluso menos oportunidades de adaptación de anime de acción en vivo (que es probablemente lo que muchos quieren, en última instancia), pero también podría recortar sus planes actuales.

¿Qué animes tienen live action en Netflix?

One Piece y Yu Yu Hakusho tienen programado un live action con Netflix

Al momento de escribir este artículo, Netflix tiene principalmente las licencias de acción en vivo para Sword Art Online, Yu Yu Hakusho, One Piece y Avatar: The Last Airbender. Todos se encuentran en varias etapas de producción (con Airbender ahora filmando su primera temporada), e incluso hay más licencias que aún no se han anunciado.

Cada uno de estos nuevos proyectos tendrá una lupa mucho más cercana y ya no se garantiza que tenga temporadas de seguimiento. Los fanáticos del programa Cowboy Bebop de Netflix tenían toda la confianza de que la serie avanzaría, pero incluso algo así ya no está escrito en piedra.

