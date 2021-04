¿Qué series de anime hay en Netflix?

Las series de anime son programas de la pantalla chica animados principalmente en Japón. En la actualidad, hay una gran variedad de contenido de anime en plataformas de streaming como Netflix y entre los favoritos de los fanáticos se destacan títulos como el famoso shonen de Masashi Kishimoto, Naruto.

Netflix, como cada mes de nuevos lanzamientos, prometió sumar contenido de anime a su plataforma gracias al convenio con estudios de animación como MAPPA, Madhouse y Production IG y JC Staff. Lo anterior, significa que tendremos series originales de Netflix y antiguos programas nunca antes estrenados en su plataforma.

Aunque las series de anime no siempre son nuevas, sí prometen agregar variedad de subtítulos y doblajes en idiomas internacionales como lo son el inglés y español. Además, los fanáticos encontrarán temporadas completas en el catálogo e incluso películas de anime como los 21 clásicos de Studio Ghibli o filmes de Mamoru Hosoda y Matoko Shinkai.

Series de anime en Netflix

(Foto: Studio Pierrot) Naruto y Naruto Shippuden suman 720 episodios

Las series de anime en Netflix se clasifican en géneros y edades de público recomendado (romance, drama, fantasía, acción, comedia, entre otros más). Por lo tanto, los favoritos varían según estas especificaciones. Si hablamos de un título mayormente visto por niños y adolescentes, se destacaría a Naruto Shippuden y Kimetsu no Yaiba.

Mientras que un público más adulto se llevaría series japonesas como Death Note y One Punch Man a un merecido maratón. A continuación, La Verdad Noticias te comparte una lista de series japonesas para todos los gustos en Netflix:

Naruto

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba

Naruto Shippuden

One Piece

The Seven Deadly Sins: Nanatsu no Taizai

Los Caballeros Del Zodíaco

The Promised Neverland

Death Note

Hellsing

Great Pretender

Ghost in the Sell: SAC_2045

March comes in like a lion

Drifting Dragons

Dragon’s Dogma

Dragon Pilot: Hisone and Masotan

Dorohedoro

Devilman Crybaby

Erased

Code Geass

Higurashi no Naku Koro ni

Magi: The Labyrinth of Magic

Carole & Tuesday

Children of the Whales

Cannon Busters

BNA: Brand New Animal

Blue Exorcist

Blame!

Megalobox

Beastars

Baki

One Punch Man

Assassination Classroom

Angel Beats!

Ajin: Semihumano

Akame ga Kill!

Aggretsuko

A.I.C.O. Incarnation

7 Seeds

Cabe destacar que Netflix actualiza la variedad de animes disponibles. Hunter x Hunter y Jojo’s Bizarre Adventures fueron títulos que abandonaron la plataforma por completo o en algunas de sus temporadas durante el pasado marzo de 2021.

¿Dónde puedo ver todas las series de anime?

(Foto: Netflix) Pacific Rim: The Black

Si te preguntas en dónde puedes ver todas las series de anime para disfrutar, además de Netflix, existen otras plataformas de streaming especializadas o al menos con un catálogo de anime más amplio, por ejemplo: Crunchyroll, Funimation, Prime Video y HBO Max; siendo el primero el de mayor variedad.

Las plataformas de streaming mencionadas anteriormente, regalan aproximadamente 14 días de prueba a los nuevos suscriptores. De esta forma puedes conocer las opciones de subtítulos, cantidad de series japonesas y doblajes disponibles en tu idioma preferido.

Todas las plataformas de streaming mencionadas anteriormente son completamente legales y no fomentan la piratería. Esto deja una gran calidad de imagen, sonido, traducción e interpretación de voces en las series.

¿Cuál es la serie de anime más vista en el mundo?

La serie de anime más vista en el mundo, según el ranking mundial de series de anime más vistas en la historia, es Naruto Shippuden, incluida la parte 1 o serie clásica de Shonen Jump.

El sitio oficial Statista, compartió que un 25% de los encuestados la señaló como su serie de anime favorita al rubio de Konoha. En segundo lugar tenemos a Dragon Ball de Akira Toriyama y en tercer lugar a One Piece de Eiichiro Oda. Te compartimos el ranking completo a continuación:

Naruto - 25% Dragon Ball - 24% One Piece - 12% Shingeki no Kyojin: Ataque a los Titanes - 7% Death Note - 7% Sword Art Online - 5% Pokémon - 3% Fullmetal Alchemist - 3% Sailor Moon - 1% Detective Conan - 1%

¿Qué animes ver en 2021?

Promocional de Netflix con los estrenos de mayo

Entre los animes para ver en 2021 se encuentran Memorias de Idhún 2 y la temporada 1 de Kuroko no Basket, sin embargo, los estrenos en Netflix son mensuales y se anuncian directamente en su sitio oficial. Además, tras cuatro meses de 2021, tenemos nuevas series de anime disponibles en la plataforma.

Las series de anime que llegaron a Netflix en febrero de este año fueron One Piece, Así habló Kishibe Rohan, Invasión en las alturas y Tiger & Bunny. Marzo se destacó por Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer, Pacific Rim: The Black, Pokémon Journeys Parte 4, B: The Beginning Succession, DOTA: Dragon’s Blood, Heaven’s Official Blessing y Yasuke.

Los fanáticos ahora están buscando los estrenos de mayo en Netflix y las buenas noticias presumen la llegada de series de anime clásicas como la temporada 4 de Castlevania (13 de mayo), la temporada 2 de Kuroko no Basket, Beyblade Burst Rise (ambas el 15 de mayo) y Higashi no Eden (27 de mayo).

Finalmente, te recordamos que los estrenos de anime en Netflix muchas veces no coinciden con los de la televisión japonesa. Normalmente los fanáticos deben esperar un mínimo de 6 meses para ver nuevas series japonesas estrenadas en la pantalla chica. Además, la disponibilidad de series japonesas es diferente en cada país.

Si existen nuevas series de anime que ningún fanático debe pasar por alto, son Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen, Black Clover, My Hero Academia, Boruto: Naruto Next Generations y Shingeki no Kyojin. Todas las anteriores cuentan con un gran fandom y actualizan sus temporadas o episodios en el transcurso del año.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!