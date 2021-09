¿Qué series de anime estrena Crunchyroll en otoño de 2021?

Crunchyroll es uno de los nombres más importantes del anime, y eso significa que el servicio de transmisión se está preparando para una nueva temporada. Con octubre en el horizonte, el próximo curso de estrenos está a solo unos días de distancia, y los fanáticos están ansiosos por ver qué sale de él.

Después de todo, algunas series de anime de primer nivel están regresando para este otoño con nuevas temporadas, y hay otras que salen por primera vez. ¡Afortunadamente, la plataforma de streaming tendrá acceso a toneladas de ellos!

No hace mucho, el sitio oficial de Crunchyroll salió con el anuncio de sus series de otoño 2021. Resulta que ellos transmitirán todo, desde Sakugan hasta World's End Harem y más. En este momento, la plataforma está anunciando seis de sus adiciones como exclusivas, por lo que puede leer sobre esas selecciones a continuación:

Crunchyroll Originals de otoño de 2021

Estrenos de anime durante otoño de 2021

Blade Runner: Black Lotus - Colaboración con Adult Swim. Teniendo lugar en Los Ángeles 2032, se desarrolla una nueva historia en el universo Blade Runner.

Fena: Pirate Princess - En esta colaboración con Adult Swim, una huérfana escapa a alta mar y toma su lugar como capitana de una tripulación pirata para una aventura de capa y espada.

Platinum End - De los creadores de "Death Note", un niño debe luchar contra otros 12 humanos para convertirse en el próximo dios del mundo.

Restaurant to Another World 2 - ¡El restaurante occidental Nekoya le da la bienvenida para otro curso en Restaurant to Another World 2!

SAKUGAN - ¡Un padre y una hija se unen para pilotar su poderoso robot para luchar contra monstruos y explorar los misterios del "Laberinto"!

High Guardian Spice: En esta serie original del creador Raye Rodríguez, cuatro chicas feroces se unen a High Guardian Academy para convertirse en héroes y proteger al mundo de amenazas desconocidas.

Todas las series anteriores son originales de la plataforma naranja. Anteriormente, se confirmó que el consumo global de anime casi se ha duplicado desde 2017. Producir series de anime nunca había sido tan cotizado a nivel mundial y esto dio origen a títulos originales fuera de Japón.

¿Qué animes se estrenan en otoño 2021?

Crunchyroll traerá nuevos títulos de transmisión simultánea a su biblioteca. 86 EIGHTY-SIX, Muv-Luv Alternative, takt op.Destiny, The Faraway Paladin, The Fruit of Evolution, The Night Beyond the Tricornered Window, World's End Harem.

Yashahime: Princess Half-Demon - The Second Act, and The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat. Y, por supuesto, una gran cantidad de programas que regresan continuarán con nuevos episodios. Puedes encontrar una lista de esos títulos a continuación:

Boruto: Naruto Next Generations

Case Closed

Dragon Quest: The Adventure of Dai

Kiyo in Kyoto: From the Maiko House

The Aquatope on White Sand

The Great Jahy Will Not Be Defeated

Tropical-Rouge! Pretty Cure

One Piece

¿Qué piensas de los estrenos de anime durante otoño de 2021? Sin duda la lista es larga. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que Crunchyroll celebra llegar a los 5 millones de suscriptores en 2021 y ahora forma parte de la familia Sony Entertainment.

