¿Qué poderes va a adquirir Deku de My Hero Academia por el One For All?

El protagonista del anime My Hero Academia, Deku, no solo cuenta con un poder, pues en el transcurso de la historia y en su desarrollo como héroe logrará despertar un total de seis poderes.

Esto es porque en realidad cuenta con los poderes de los otros héroes que han portado el One For All. ¿Ya sabes cuáles son? Pues aquí en La Verdad Noticias te contaremos cuáles son.

Ya que Deku ya ha despertado algunos de los poderes como se ha ido mostrando en la nueva temporada del anime. Aunque ya se han revelado algunos más en los capítulos del manga.

Estos son todos los poderes de Deku de My Hero Academia

Acumulación de energía - Transferir dones

Este es el primer poder de Deku es utilizar toda la energía almacenada del One For All, aunque requirió que tuviera que entrenar su cuerpo para poder resistirlo. Además, te contamos que pertenecía a Yoichi Shigaraki, quien también podía transferir sus dones a otros.

Látigo negro

Este poder de Deku se reveló en una sesión de entrenamiento y es otro tipo de manifestación de energía por medio de látigos de color negro con los que puede balancearse como una liana o capturar a un enemigo.

El primer portador de este poder fue Daigoro Banjo, quien era el quinto portador del One For All.

Flotar

Deku también ya tiene el poder para “volar” o “flotar” y lo desarrolló al pelear con Tomura Shigaeraki. Este perteneció a la séptima portadora del One For All y maestra de All Might: Nana Shimura.

Sensor de Peligro

El prota de My Hero Academia ya tiene este poder y los siguientes tres solo en el manga (Advertencia de SPOILER). Con este puede identificar los momentos de peligro y con esto puede predecir cualquier ataque de sus enemigos. Este es el poder del cuarto portador del One For All: Hikage Shinomori.

Cortina de Humo

Deku puede formar una cortina de humo que surge desde su cuerpo y le permite perderse entre ellas para huir o distraer a su enemigo. Este poder era de En quien fue el sexto portador.

Fa Jin

Este poder de Deku despertó cuando peleó contra Lady Nagant con el que puede movilizarse a gran velocidad al retener su energía cinética y después liberarla. El nombre de este poder es el mismo que el de su portador original Fa Jin y es el tercero en poseer el One for All.

Cambio de Velocidad

Deku mostró este poder al pelear contra Shigaraki en “La Guerra Final” y le permite no solo controlar su velocidad, también la de otros. Este pertenecía a un héroe conocido como Líder y era el segundo portador.

¿Cuándo será el final de Boku no hero?

El fin del manga de My Hero Academia.

Hasta el momento no se sabe cuándo terminará el manga del famoso anime My Hero Academia. Sin embargo, Horikoshi afirmó el año pasado que pensaba acabar la historia en el 2022, pero se sigue publicando, así que podría tardar un poco más de tiempo.

Aunque no se sabe que edad tendrán los personajes cuando termine el manga y el anime, un fan art nos muestra cómo se verían de adultos.

