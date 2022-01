¿Qué poder tiene Inosuke de Demon Slayer?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba mostró una de las habilidades más extrañas de Inosuke Hashibira con el episodio más reciente de la serie de anime. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers serios que aparecen en el Episodio 5 de la temporada 2, Arco Distrito del Entretenimiento.

¡Es real! La segunda temporada finalmente está comenzando a calentarse a medida que el episodio más nuevo de la serie llegó de la serie de manga original de Koyoharu Gotouge, y eso también significa que la lucha principal por el arco también se está gestando.

Con la amenaza demoníaca de Upper Rank, Daki ahora con toda su fuerza y luchando contra Tanjiro Kamado, y Zenitsu desaparecido, es el turno de Inosuke de entrar en la siguiente pelea con el episodio más nuevo. Puedes ponerte al día con el anime Kimetsu no Yaiba en Funimation, Crunchyroll y Netflix (solo la temporada 1).

¿Qué poder tiene Inosuke?

tanjiro: literally fighting for his LIFE

inosuke: pic.twitter.com/iSfM6xIZO9 — hry (@catboygiyuu) January 2, 2022

Aunque los fanáticos han visto a Inosuke luciendo algunas técnicas y habilidades únicas a lo largo de la serie hasta ahora (ya que ha formado varias formas de mantenerse fuerte y vivo durante su crianza en las montañas), el episodio más reciente ve a Inosuke rastreando el olor de los demonios a una caverna subterránea debajo del distrito de Yoshiwara.

Para llegar allí, el chico con la máscara de jabalí revela que puede dislocarse las articulaciones y, esencialmente, como un gusano se arrastra hasta las profundidades de la Tierra sin mucha resistencia. Recordemos que Inosuke es uno de los personajes de Demon Slayer masculinos principales.

Resumen de Demon Slayer Yukaku-hen Episodio 5

Imagen: Ufotable / Demon Slayer Yukaku-hen Episodio 5

El Episodio 5 del arco del Distrito de Entretenimiento de Kimetsu no Yaiba Yukaku-hen, ve a Inosuke impacientarse con su investigación actual, y después de encontrar una pista sobre los demonios en el episodio anterior, decide tomarlo en sus propias manos y comienza a correr imprudentemente por su casa de cortesana.

Luego encuentra el pequeño agujero por el que ha estado pasando la bufanda de Daki, pero descubre que no puede caber en él al principio. Luego se disloca todas sus articulaciones y revela que mientras pueda meter la cabeza en ella, prácticamente no hay espacio en el que no pueda caber.

Vemos la prueba en el pudín poco después cuando Inosuke se abre paso a través del largo túnel que Daki ha excavado bajo tierra y pronto se encuentra con lo que el demonio llama su "armario de comida" lleno de todo tipo de víctimas (como las esposas desaparecidas de Tengen) que se mantienen con vida en una estasis dentro de su bufanda hasta que esté lista para comerlos.

Gracias a la extraña habilidad de Inosuke, estas víctimas (y Zenitsu) se salvan justo a tiempo. Eso significa que mientras continúa moviéndose imprudentemente, solo demuestra cuán afinados están cada uno de los sentidos de Inosuke.

Su alto sentido de la intuición es lo que lo llevó a pasar a la clandestinidad en primer lugar, y la naturaleza de ir con el flujo de sus habilidades físicas demuestra lo valioso que es en realidad. Demon Slayer finalmente trae a las esposas de Tengen Uzui a la temporada 2 y próximamente veremos más escenas de acción.

