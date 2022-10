¿Qué pasó en el episodio 1036 de One Piece?

Bao Huang ha anunciado la derrota de Luffy por todo Onigashima. Las cosas no van bien para la Alianza Ninja-Pirata-Mink-Samurai. Aquí está la información del episodio 1036 de One Piece y la fecha de lanzamiento para verlo.

Después del episodio 1035 del anime, se lanzó un resumen titulado “One Piece Wano Kuni Episodio SP5 – ¡Anatomía completa! ¡Un duro combate! Los cinco de la Nueva Generación”. Lo siguiente es la llegada del episodio 1036.

One Piece 1036

La fecha de lanzamiento del episodio 1036 del anime One Piece en México es el sábado 15 de octubre a las 3:00 am. El episodio se transmitirá en Japón el domingo 16 de octubre a las 9:30 am JST. La Verdad Noticias te recuerda que puedes verlo legalmente desde Crunchyroll.

España a las 10:00 am

Colombia a las 3:00 am

Chile a las 4:00

Argentina a las 5:00 am

Te puede interesar: Eiichiro Oda confirma que planea terminar One Piece en tres años

¿Cuál es el mejor arco de One Piece?

Imagen: Toei Animation / One Piece

Se dice que el Arco de Water 7 es el mejor de toda la franquicia One Piece, hasta ahora. El arco sigue a los Piratas del Sombrero de Paja y sus aliados que atacan una de las sedes de poder del Gobierno Mundial para rescatar a sus compañeros de tripulación Nico Robin y Franky.

Sin embargo, toda la fuerza del Gobierno Mundial se interpone en su camino, incluida su peligrosa organización enfocada en asesinos, CP9. Para más información, puedes conocer sobre las Sagas de One Piece aquí.

Water 7 actúa como un importante punto de inflexión para muchos de los personajes principales de la serie, viéndolos crecer de alguna manera. Además, este arco también ve la destrucción del querido barco de los Sombrero de Paja, el Going Merry.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram