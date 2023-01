¿Qué pasó con el doblaje latino en la película de Kaguya-sama?

Se confirmó el 20 de enero, que la distribuidora Konnichiwa Festival! traerá la película de Kaguya-sama: Love is War – The First Kiss That Never Ends a cines selectos de Latinoamérica y comenzará con proyección en cines de México el próximo febrero de 2023.

Sin embargo, hay una problemática y fuertes comentarios sobre este estreno: “elenco original de doblaje al español latino que ha trabajado en las tres temporadas previas, no fue requerido para esta película”, informó Kudasai.

La información fue mencionada en redes sociales el pasado 22 de enero y los rumores fueron tomando fuerza hasta recibir respuesta de los organizadores. En La Verdad Noticias te explicamos todo lo relacionado con el tema de doblaje latino para la película del anime Kaguya Sama.

¿La película de Kaguya-sama tendrá doblaje latino?

Comunicado de sobre el doblaje latino de Kaguya-sama

Hasta el momento, se confirmó que la película llegará a cines con subtítulos en español. Mientras que el doblaje podría confirmarse más adelante, según lo mencionado en el comunicado de Konnichiwa Festival! en Twitter.

El retraso del doblaje latino habría sido a petición del estudio de doblaje, quienes solicitaron más tiempo para el proyecto. Esto se relaciona con la información de la encargada “@kikamx_” tras la fuerte revelación de la propia actriz y directora de doblaje, Jessica Ángeles (voz de Kaguya Shinomiya).

La actriz compartió una publicación en Instagram, donde explicó el problema y “aseguró” que no se respetó al elenco original de doblaje de la serie. Puedes encontrar una captura de pantalla del video y resumen de lo más importante a continuación:

“La gente me empezó a preguntar en Twitter si yo había realizado el doblaje de esta película, pero la realidad es que no, yo no he hecho ningún doblaje… Ahora, la preventa dice que viene subtitulada y con doblaje al español latino, por lo que yo les cuento que, de mi parte, no realicé ningún doblaje”, comentó la actriz Jessica Ángeles.

Jessica mencionó que la contactó directamente un compañero de doblaje al cual le dijeron: “Tengo este producto, necesito con urgencia que lo saques, tenemos como 19 días para hacerlo, y necesito que grabes ya”.

La actriz mencionó que “ahora, no hay una empresa de por medio que esté realizando esto, por lo cual la situación puede salirse de control muy fácilmente”. Agregó que empezó a investigar un poco al respecto, y resulta que “solamente habían contactado a Enzo Fortuny (voz de Shirogane) y a mí para realizar el doblaje, pero todos los demás no saben nada”.

“El caso es que, 19 días antes, es un trabajo imposible de realizar, por lo que decidimos no hacer la película”, comentó Jessica Ángeles.

Las declaraciones de la actriz continuaron: “Resulta que las personas encargadas de Konnichiwa Festival! odian el doblaje. Les caga, lo odian y les parece que no debería existir. Básicamente lo hacen porque el público se los pide, pero lo hacen sin invertir en estudios de alta gama, sin invertir en su producto, sin investigación, solamente lo hacen por obligación”.

Captura de pantalla: Jessica Ángeles en Instagram

La actriz de doblaje finalizó diciendo: “Las personas que llevan o están a cargo de este festival, básicamente sus palabras han sido que ‘siempre vamos a encontrar a alguien que se parezca (en la voz) y quiera hacerlo’, eso se traduce en, ‘no nos interesa el talento, no nos interesa el doblaje, no nos interesa el elenco’”.

“Y yo realmente no tengo ningún problema, simplemente me pregunto, ‘si no están de acuerdo con el doblaje, ¿para qué lo hacen?’”, explicó la actriz de doblaje.

“...La verdad es que lo que hacen (distribuir películas de anime) es muy difícil, traer este contenido de anime a cine es complicado, por lo que está muy bien que lo estén haciendo. Solo creo que si no les gusta el doblaje, si no lo apoyan, y si lo van a hacer horrible, pues no tiene caso que lo hagan”, finalizó Jessica Ángeles.

¿Cuándo sale la película de Kaguya?

La preventa de boletos para la película Kaguya-sama: Love is War, será a partir del 24 de enero y su estreno en cines de México será el 10 de febrero de 2023. Si quieres ponerte al día con el anime de Kaguya-sama, puedes ver la serie completa subtitulada y doblada al español latino desde Crunchyroll.

