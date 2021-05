¿Qué pasó con el creador de Boku no hero?

Kōhei Horikoshi, creador de Boku no hero se volvió viral en días recientes, luego que una página de internet publicó la supuesta la muerte del autor, por lo que los fanáticos del manga recurrieron a su cuenta oficial para corroborar dicha afirmación, misma que resultó ser falsa.

Tras la controversia generada en redes sociales, se dieron a conocer las más reciente revelaciones que Horikoshi dio en la Jump Giga Spring 2021. En donde el creador del manga confirmó que el acto final de My Hero Academia será publicado en verano de este año.

Según Kōhei Horikoshi personajes como Hawks y Ochako sorprenderán tanto a fans como al público en general. ¿Qué sucederá en el final de la saga? En La Verdad Noticias te traemos todos los detalles.

¿Quién es el mangaka de Boku no Hero?

Kōhei Horikoshi, mangaka.

Kōhei Horikoshi es el mangaka de Boku no Hero, nacido el 20 de noviembre de 1986, el dibujante de manga japonés es conocido por crear el manga de My Hero Academia.

El mangaka de la Prefectura de Aichi se graduó de la Universidad de Artes de Nagoya. Fue asistente de Yasuki Tanaka, creador y autor de la serie de manga Hitomi no Catoblepas y Kagijin.

Entre sus primeros trabajos publicó varias historias cortas en la revista Akamaru JUMP de Shueisha, hasta que llegó su gran oportunidad con “Oumagadoki Doubutsuen” en el número dos del año 2010 de Weekly Shônen JUMP.

Tiempo después, publicó Sensei no Bulge en la revista Jump Next!. Durante esos años ganó cierta popularidad en todo el mundo.

Años más tarde, en 2014 4 serializó Boku no Hero Academia en la Weekly Shônen Jump, basando la serie en algunos conceptos de un antiguo one-shot. Este magan se convirtió en gran éxito, generando una franquicia y ganando diversos premios nacionales e internacionales.

¿Cuál es el final de Boku no hero?

Final de Boku no hero llegará en verano.

Desde hace ya un tiempo el autor de Boku no Hero Academia, reveló que el arco final está por llegar al manga, con lo que se terminaría esta historia que comenzó hace poco más de 7 años en las páginas de Shonen Jump.

Kohei Horikoshi habló sobre los eventos recientes del manga, de cara a la publicación del tomo 31 de esta historia que saldrá a la venta el próximo verano, incluso dejó en claro que ya está escrito y decidido. Es decir, para el autor el final de la obra sería este sin importar si su serie se convertía en un éxito o no.

Sin embargo, el creador de Boku no hero no dio más detalles sobre que esperar en el final del manga, eso sí aclaró que habrá sorpresas con respecto a algunos personajes como Hawks y Ochako quienes serán un luz de la esperanza. Mientras que otros que recibirán el foco de atención son Sero, Monoma y Shindou. Así que solo queda estar pendientes del Manga Plus para poder ver cómo será el final del My hero Academia.

