¿Qué pasó con Gilbert del anime Violet Evergarden?

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers. Violet Evergarden, una niña soldado utilizada únicamente como arma humana entre la horrible brutalidad de una guerra de cuatro años, se encuentra sola y profundamente herida después de su final.

Violet, una huérfana criada para participar en la violencia, lucha por comprender las emociones y se convierte en una muñeca de memoria automática, ayudando a otros a transmitir sus pensamientos y emociones a través de la escritura, para descifrar el significado del amor.

Aunque escribir cartas impulsadas por las emociones resulta ser difícil, Violet finalmente es capaz de acceder a su corazón, impactando a los demás del mismo modo que la impactan a ella.

Violet descubre muchas formas de amor a lo largo de su viaje y, a su vez, comienza a comprender lo que significa para ella, específicamente las palabras "Te amo" que le dijo su amado mayor Gilbert Bougainvillea. Puedes ver la serie completa de Violet Evergarden en Netflix.

¿Quién es Gilbert Bougainvillea?

Un consumado soldado en el ejército ficticio de Leidenschaftlich, el hermano mayor de Gilbert, Dietfried, le regala una joven Violet, habiéndola encontrado abandonada en un campo de batalla, como regalo por su promoción.

Dietfried trata a Violet con dureza, no como una persona sino como una herramienta, y espera que Gilbert haga lo mismo. Sin embargo, Gilbert está fuertemente en contra de las acciones de su hermano y toma a Violet bajo su protección, tratándola con compasión y amabilidad en su lugar.

Él le da a Violet su nombre, le enseña a hablar, leer y escribir, la ve como un ser humano, y Violet llega a confiar inmensamente en él como resultado. En medio de la batalla final de la guerra, la unidad de Gilbert enfrenta graves bajas hasta que él y Violet son los únicos soldados de su unidad que quedan con vida.

Sin embargo, después de estar expuesta a un fuego intenso, Gilbert se queda en un estado cercano a la muerte y Violet pierde ambos brazos. La estructura en la que encontraron refugio está a punto de colapsar y Gilbert no puede moverse, pero Violet no puede dejarlo atrás.

En sus últimos momentos juntos, Gilbert confiesa que ama a Violet Evergarden y desea que viva feliz y libremente. Entonces, Gilbert de alguna manera encuentra la fuerza necesaria para empujar a Violet fuera de peligro, salvándola así, pero no a sí mismo.

No queriendo obstaculizar la recuperación de Violet, no se le informa sobre el destino de Gilbert hasta que un pariente lejano suyo, Tiffany Evergarden, le dice lo contrario. Después de confrontar a Claudia Hodgins, su jefe y un ex amigo de Gilbert, se revela que su cuerpo nunca fue encontrado y Gilbert fue declarado oficialmente desaparecido en acción.

Pasó suficiente tiempo cuando los que lo rodeaban comenzaron a creer que estaba muerto, incluso levantando una tumba en su mansión. La serie de anime Violet Evergarden termina con Violet creyendo de todo corazón que Gilbert todavía está vivo mientras ella continúa viviendo su vida con la esperanza de volver a verlo algún día.

Por esta razón, se considera el anime de Violet Evergarden como una de las mejores series de anime triste que te harán llorar. Kyoto Animation se encargó de la animación y Netflix es el sitio oficial que transmite tanto la serie como sus películas.

¿Cuántos años tiene Gilbert y Violet?

Imagen: Kyoto Animation / Violet Evergarden

Al inicio del anime, Gilbert tiene 29 años y Violet Evergarden 14 años. Esto nos deja una diferencia de edad de 15 años. Por otra parte, la película reaviva las preguntas sobre el destino de Gilbert después de que Hodgins descubra casualmente una carta de la aislada isla de Ecarte, con una letra que recuerda mucho a la de Gilbert.

Con esta pista en la mano, Violet Evergarden y Hodgins viajan a la isla para investigar. Es aquí donde finalmente se enteran de que Gilbert ha estado vivo todo el tiempo. Resulta que Gilbert ahora es maestro de escuela y ayuda a los niños a aprender a leer y escribir mientras intenta ayudar a una comunidad que enfrentó grandes bajas durante la guerra.

Sin embargo, es todo menos feliz. Atormentado por el pasado, Gilbert parece haberse exiliado como castigo. Él cree que hizo infeliz a Violet y contribuyó a usarla como arma. Por lo tanto, es consumido por una intensa culpa, convencido de que solo hará que Violet sufra más dolor.

Es por eso que nunca se acercó a ella y se niega a verla durante gran parte de la película. Más bien, Gilbert no cree que se merezca su amor y confianza. Pero al final no quiere nada más que tener a Violet a su lado, lo que implica un futuro en el que trabajarán juntos a través de las pruebas y tribulaciones de la vida. Puedes seguir el anime Violet Evergarden en el sitio oficial de Kyoto Animation.

