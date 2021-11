¿Qué pasó con All For One en My Hero Academia?

All For One ha sido el villano perfecto para los héroes profesionales y aspirantes a luchadores contra el crimen en My Hero Academia. AFO tiene un Quirk que le permite a su usuario robar los poderes de los demás y agregar dichas habilidades a las suyas.

Sin embargo, con el último capítulo del manga, se ha lanzado una sorpresa seria a los planes del villano que tiene el mismo nombre que su Quirk, así como a los planes de su heredero aparente, Shigaraki Tomura.

Con el mundo de la sociedad de héroes ahora muy diferente tanto para los héroes como para los villanos, pensamos que podríamos sumergirnos en lo que podría deparar el futuro para All For One. ¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias entrará en territorio de spoilers. Antes puedes ponerte al día con el manga My Hero Academia en MANGA Plus.

Resúmen del manga My Hero Academia Capítulo 333

Como saben los lectores del manga, Star And Stripe fue presentada como el héroe número uno de los Estados Unidos de América, buscando poner fin al reinado de terror de Shigaraki y finalmente vimos su momento en el Capítulo 333 del manga Boku no Hero Academia. Desafortunadamente, ella no pudo escapar de esta batalla con vida.

El joven villano logró tocar a Cathleen Bates y robar el poder de Star and Stripe. La heroína con lentejuelas de estrellas logra inculcar una regla en su Quirk antes de que fluya hacia el joven antagonista, haciendo que todos los poderes que tenía en su cuerpo fueran erradicados.

AFO Shigaraki comenzó a perder sus poderes que recibió de All For One con un efecto desastroso, ya que la desintegración de los Quirks hizo que su cuerpo sufriera varias pequeñas explosiones como resultado.

Por supuesto, el villano conocido como All For One todavía tiene los poderes del Quirk del mismo nombre, gracias en parte a que el Dr. Garaki creó una versión clonada de la monstruosa habilidad, pero el Quirk original podría haberse perdido para siempre como resultado de esta batalla. Entonces, ¿dónde deja esto a Shigaraki ahora?

¿Qué pasó con All For One?

(Foto: Shueisha) Boku no Hero Academia Manga

Si bien no se ha confirmado nada, nuestra teoría es que el heredero de All For One (Shigaraki) ahora estará libre de la influencia de su maestro, al tiempo que perderá todos los Quirks a los que tuvo acceso, excepto New Order.

Esto también podría significar que Shigaraki tendrá un nuevo visitante en el paisaje de su mente con Star And Stripe, potencialmente visto como un "Vestigio" del nuevo Quirk que robó. ¿Qué crees que depara el futuro para el villano y el poder conocido como All For One? Mientras tanto, My Hero Academia se está preparando para una Guerra Mundial.

