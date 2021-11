¿Qué pasa si Shigaraki de My Hero Academia obtiene el poder de Star and Stripe?

El manga de My Hero Academia ha dejado a los fanáticos reflexionando sobre una pregunta aterradora: ¿Qué sucede si el híbrido All For One y Tomura Shigaraki se apodera de la peculiaridad del Nuevo Orden de Star and Stripe?

Desde que comenzó la batalla entre AFO Shigaraki y Star and Stripe, aprendimos sobre el poder de nivel divino que posee el héroe número 1 de los Estados Unidos. Y ahora, los fanáticos han estado teorizando que esta pelea podría tener un final desastroso: con All For One robándose New Order para sí mismo.

Al final del capítulo 332 del manga de Boku no Hero Academia, se mostró el desesperado ataque final de Star and Stripe. Pero, ¡parece que el archivillano finalmente pudo robarse el Quirk de Star! Advertencia, lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoiler del manga.

¿Qué pasó en My Hero Academia manga 332?

Foto: Shueisha - My Hero Academia Manga 332

Star and Stripe usó todo lo que estaba en su poder (y algunas de las armas secretas más nefastas de Estados Unidos) para tratar de eliminar a AFO Shigaraki. Sin embargo, ella y su equipo no pudieron terminar el trabajo, ya que AFO Shigaraki utilizó una apuesta desesperada para sobrevivir al ataque definitivo de Star and Stripe.

La lucha se reduce a un feroz enfrentamiento: Star puede matar a AFO Shigaraki, pero deben sacrificar a uno de los "Bros" de su escuadrón para poder hacerlo. Eso demuestra de lo que son capaces para conseguir su objetivo y puede costarle todo.

Después de todo, el último panel del capítulo 332 del manga My Hero Academia muestra a AFO Shigaraki finalmente obteniendo una mano desintegrada en la cara de Star and Stripe. Lo que suceda a continuación podría cambiar toda la trayectoria de la batalla final de Boku no Hero Academia creada por Kohei Horikoshi.

¿Cómo se llama el Quirk de Shigaraki?

El Quirk de Shigaraki Tomura se llama Hōkai (Desintegración), pero posee otros Quirks gracias a su fusión con All For One. El capítulo 332 del manga nos hizo preguntarnos qué pasará al final de su combate con Star and Stripe.

Es de suponer que el villano no la desintegrará por completo, no hasta que le robe su peculiaridad, y esa podría ser una apertura clave para Star and Stripe. Dado que AFO Shigaraki la está tocando, es posible que pueda usar New Order una última vez para cambiar completamente las tornas.

Star puede morir, pero con unas pocas palabras también podría mantener a New Order fuera de las manos de AFO Shigaraki (o perjudicar el poder de alguna manera), o hacer algo para reescribir el poder del villano, o tal vez poner trampas en su peculiaridad para que AFO Shigaraki sufra una penalización sorpresa por usarlo.

Sin embargo, si AFO Shigaraki es capaz de, digamos, desintegrar la cara y la boca de Star y Stripe y dejar el resto de ella, podría tener tiempo para robar New Order sin ninguna restricción. Eso sería puro combustible de pesadilla y parece que My Hero Academia se está preparando para una Guerra Mundial.

Muchos fanáticos ahora se preguntan cómo Izuku Midoriya puede ganar una batalla final con AFO Shigaraki, si el villano tiene New Order. Sin embargo, hay formas de que Deku siga ganando, en caso de que ocurra el peor de los casos.

Después de todo, esta historia ha sido sobre Izuku pasando de impotente a poderoso, y pasando de una vida solitaria a formar un círculo de amigos y camaradas en la batalla, que morirían por él. AFO Shigaraki puede necesitar New Order para igualar el poder de todo el escuadrón de Clase 1-A de My Hero Academia luchando juntos (¿y reforzado por OFA?).

