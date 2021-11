¿Qué hace que Saitama de One Punch Man sea un héroe tan divertido?

One Punch Man de ONE es una gran sátira de superhéroes que puede producir risas infinitas y secuencias de acción increíbles en cualquier momento. La serie subvierte muchos tropos populares que son comunes en las historias de superhéroes, interpretando constantemente las cosas de maneras que inicialmente no se esperarían.

Una gran parte de lo que hace que One-Punch Man sea tan exitoso es la simpatía y la popularidad de su modesto protagonista, Saitama. Él es un personaje increíblemente modesto y no uno que los espectadores esperarían llevar una serie a primera vista.

Su diseño sencillo y su comportamiento tranquilo no están en línea con las pistas llamativas y apasionadas que típicamente pueblan los shonen y seinen. Esto es parte de lo que hace que la serie funcione tan bien y permite que el humor de payasadas del OPM brille en los escenarios más absurdos. Puedes ver el anime One Punch Man en Netflix.

Saitama comparado con otros protagonistas

Saitama con su pose "Ok" en el anime One Punch Man

Hay muchos personajes secundarios y secundarios en One Punch Man que parecen encajar mejor en el molde que Saitama. Genos, Tatsumaki e incluso Charanko dan la impresión de que serían mejores protagonistas dada su presencia en la narrativa.

La falta de impacto de Saitama tampoco se pierde en los personajes de la serie en sí, y a menudo se comentan su apariencia sencilla y su comportamiento poco llamativo. Pero al igual que con la mayoría de los elementos de la historia, este marcado contraste se juega para hacer que las escenas cómicas de One Punch Man sean aún más impactantes.

Un protagonista típico de shonen o seinen puede ser enérgico, tener un fuerte sentido de la justicia, tener un comportamiento estoico o cualquier otra cosa que provoque una sensación de asombro o admiración en el espectador.

Saitama no coincide con ninguno de los típicos arquetipos de personajes, salvo por su fuerza cómicamente monstruosa. La Verdad Noticias informó anteriormente todo sobre el género Shonen en el anime.

Mientras pasa su tiempo siendo un héroe, Saitama está más preocupado por llegar a fin de mes que por vivir de acuerdo con algunos grandes ideales. Puede parecer estoico a primera vista, pero en realidad es distante en la mayoría de las confrontaciones debido a su increíble ventaja de fuerza sobre casi todos los oponentes a los que se ha enfrentado.

A pesar de ser jugado cómicamente durante la mayor parte de la serie, Saitama tiene una serie de buenas cualidades que se mencionan a lo largo de la narrativa. Como la mayoría de los protagonistas, Saitama es increíblemente humilde a pesar de su increíble fuerza.

En lugar de fijarse en su reputación como muchos otros héroes profesionales, Saitama está más preocupado por desafiarse a sí mismo, una característica que muchos fanáticos del anime están acostumbrados a ver en los protagonistas de sus series.

One Punch Man tiene una personalidad tranquila

Saitama ve las cosas de manera diferente a la mayoría de las personas que lo rodean. Si bien el mundo que lo rodea parece funcionar con el sentido de urgencia y las altas apuestas que uno esperaría de una serie de superhéroes, Saitama es mucho más tolerante en situaciones críticas.

Rara vez los eventos potencialmente devastadores que se desarrollan parecen realmente terribles, ya que los fanáticos saben que una vez que Saitama se involucra, el chiste concluyente no está muy lejos.

One-Punch Man es una sátira ante todo, y la fuerza física dominada de Saitama sirve como una excelente manera de socavar cualquier sentido de drama y tensión que crea la serie.

La victoria está esencialmente garantizada en cualquier enfrentamiento, pero la narrativa sigue siendo interesante y la comedia aterriza constantemente, independientemente de la previsibilidad repetitiva.

Si bien el resto del elenco puede tomarse las cosas en serio, la audiencia se inclina a seguir el ejemplo de Saitama y, en cambio, aprecia lo absurdo de cada escenario mientras espera las conclusiones hilarantemente anticlimáticas de cada confrontación. En otras noticias, el artista de One Punch Man rinde homenaje al anime.

