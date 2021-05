¿Qué esperar en Nanatsu no Taizai Temporada 5 episodio 21?

Basado en la serie de manga japonesa original escrita e ilustrada por Nakaba Suzuki, The Seven Deadly Sins, es un anime de fantasía popular en la última década. Lo más reciente es Nanatsu no Taizai Temporada 5 y aquí te compartimos qué esperar del episodio 21.

La historia de los Siete Pecados Capitales comenzó cuando la princesa Elizabeth Liones se embarcó en un viaje para encontrar los legendarios Sins. Ella tenía la esperanza de que la ayudarán a liberar su reino de las garras de los corruptos Caballero Sagrados controlados por el Clan Demonio.

Durante su viaje, conoce a un joven y descubre que él es Meliodas, capitán de los Siete Pecados Capitales. Posteriormente, ella lo ayuda a encontrar a otros miembros de su grupo. También descubre que su destino y el de Meliodas están atados debido a antiguas maldiciones.

La temporada 5 (temporada 4, según cuentas ajenas a Netflix, ya que la temporada 2 o 'Signs of Holy War' se considera un especial de 4 episodios), también conocida como The Seven Deadly Sins: Dragon's Judgment', se estrenó en enero 13, 2021. Aquí en La Verdad Noticias está todo lo que necesitas saber sobre su próximo episodio.

Nanatsu no Taizai Temporada 5 episodio 21

Póster de Nanatsu no Taizai Temporada 5 (Studio Deen)

El episodio 21 de la temporada 5 titulado 'What the Witch Had Always Wanted', se lanzará el 2 de junio de 2021 en TV Tokyo y BS TV Tokyo. El productor actual del anime, Studio DEEN, trabajó en la quinta temporada con el estudio de animación coreano Marvy Jack.

Susumu Nishizawa dirigió los episodios, con Rintarō Ikeda como guionista principal. Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Takafumi Wada proporcionaron la música. Los primeros 12 episodios tienen "Light That" de Akihito Okano como tema de apertura y "Time" de SawanoHiroyuki [nZk]: ReoNa.

El resto de los episodios tienen "Eien no Aria" de Sora Amamiya como tema de apertura y "NAMELY" de UVERworld como tema final (mismo que está cargado de spoiler sobre el futuro del manga). Netflix confirmó estrenar Nanatsu no Taizai Temporada 5 en junio de 2021.

¿Dónde ver la temporada 5 de Seven Deadly Sins?

Zeldris y Meliodas en Nanatsu no Taizai Temporada 5

Netflix tiene los derechos de transmisión de Fundo no Shinpan (Dragon's Judgment'). Los episodios de la temporada 5 se transmiten simultáneamente en Netflix Japón con audio y subtítulos en japonés.

Los espectadores pueden ver las primeras cuatro temporadas con doblaje en Netflix. La plataforma de streaming también tiene versiones dobladas en francés, portugués, español y alemán.

Spoilers Nanatsu no Taizai Temporada 5 episodio 21

Escanor sacrifica su vida en Nanatsu no Taizai T5 - Episodio 20

En el episodio 20, mientras los Siete Pecados Capitales corrieron hacia el Rey Demonio, este último lanzó Death Zero, un hechizo que usa la presión de la gravedad para mantener a los enemigos en un solo lugar.

Para contrarrestar esto, Merlín usó Power Limit Break, que aumentó los poderes de los Sins al nivel máximo. Esto anuló los efectos de Death Zero, liberando a los Sins. Los personajes del anime luchan juntos como una unidad contra el Rey Demonio.

Merlín combinó todos los ataques en el hechizo de conversión completa. Aunque el Rey Demonio intentó protegerse con el Gobernante, el Interruptor Asesino de Gowther lo anuló.

En el último momento, parece que Meliodas evita que el hechizo golpee a su padre. Cuando el Rey Demonio lo llamó tonto, se reveló que el que lo protegió es solo una ilusión de Meliodas.

El verdadero Meliodas declaró que esto fue una prueba para ver si su padre merece una oportunidad para redimirse. Y ahora, como el Rey Demonio no pasó la prueba, Meliodas no tiene ningún problema en matarlo.

Ambos personajes de anime en Nanatsu no Taizai Temporada 5 se encuentran por última vez en el mundo espiritual, donde el Rey Demonio le recordó a Meliodas las repercusiones de romper el ciclo de luz y oscuridad antes de desaparecer por completo.

La muerte de Escanor

Después de que Zeldris y Gelda se fueran, llegó la hora de decirle adiós a Escanor. Mientras Escanor ardía y su cuerpo comenzaba a desintegrarse, Merlín dio un paso adelante y lo besó. El fuego marcó a Merlín, tal como pretendía.

Cuando la desintegración de Escanor se completó, Meliodas deseó que su amigo descansara en paz. En el episodio 21, el verdadero deseo de Merlín podría revelarse. Entonces podría revivir a Arthur y alentarlo a tomar el control de su magia del caos en Nanatsu no Taizai Temporada 5.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!