¿Qué esperar del anime My Hero Academia Episodio 116

My Hero Academia (Boku no Hero Academia) se puso en marcha con la sexta temporada a principios de octubre, y diría que le está yendo bien. Después de una quinta temporada más o menos, el anime ha vuelto con fuerza, y los últimos dos episodios del programa demostraron que Studio Bones tiene algo que demostrar.

Y ahora, las primeras imágenes del tercer episodio de la sexta temporada se han publicado. Como puedes ver a continuación, las imágenes se publicaron solo unos días antes del lanzamiento de fin de semana del anime MHA.

Imágenes: Studio Bones / My Hero Academia Ep 116

Se espera que el anime My Hero Academia lance el Episodio 116 tres en unos días, y dado lo que muestran estas fotos, la actualización será emotiva. Parece que la confrontación de Hawks y Twice llegará a un punto crítico en este episodio.

Y si lees el manga, bueno, sabes que la serie creada por Kohei Horikoshi está a punto de revelar uno de sus momentos más tristes hasta la fecha este fin de semana. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime completo de Boku no Hero Academia desde el servicio de streaming Crunchyroll.

Resumen de My Hero Academia Temporada 6

Para aquellos que se mantienen al día con la sexta temporada de My Hero Academia, sabrán que han sucedido muchas cosas en solo dos episodios. Por un lado, el Dr. Garaki ha sido descubierto como la rata que es, y su genio está causando todo tipo de problemas a nuestros héroes.

A pesar del arresto del hombre, su High-End Nomu se está volviendo loco contra Mirko, y todavía queda por abordar el problema de Shigaraki. Puedes conocer más detalles de los poderes y habilidades de Rabbit Hero Mirko aquí.

Por supuesto, la redada fuera del hospital del médico es igual de tensa. El Ejército de Liberación Paranormal combinado está luchando contra nuestros héroes, y la Clase 1-A tiene la tarea de ayudar en la guerra.

De hecho, Kaminari se robó el centro de atención la semana pasada con este debut en primera línea, y My Hero Academia aprovechó el momento para dejar en claro sus sentimientos por Jirou en el camino.

Sinopsis de My Hero Academia

“En un mundo en el que la mayor parte de la población nace con un Don, una habilidad extraordinaria diferente en cada cual, no tardaron en aparecer tanto villanos como héroes dispuestos a detenerlos”.

“Con el tiempo los héroes pasaron a ser funcionarios del gobierno, estando regulados y viviendo de su trabajo, además de convertirse en objeto de admiración de muchos”.

“Ahora, ser héroe es el sueño de la gran mayoría de niños, que esperan desde muy pequeños a que su Don se manifieste para comenzar a entrenar y soñar con convertirse en los héroes número uno”.

El Episodio 116 de My Hero Academia (Episodio 3 Temporada 6) se estrenará el sábado 15 de octubre en Crunchyroll. Mientras tanto, también puedes leer el manga en español de Boku no Hero desde MANGA Plus.

