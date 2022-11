¿Qué esperar del Capítulo 373 de My Hero Academia?

My Hero Academia continúa su saga Final War y con cada capítulo que pasa, la inevitable pelea entre Deku y All For One se acerca más. La historia se ha centrado bastante en la pelea entre Shoji y Spinner en los últimos capítulos y el conflicto ha sido sorprendentemente interesante, a pesar de que los personajes son irrelevantes para la mayoría de la serie.

Kohei Horikoshi hizo todo lo posible para agregarles caracterización a través de flashbacks y, en su mayor parte, ciertamente funcionó. Los fanáticos estaban mucho más involucrados en su lucha y después del capítulo de la semana pasada, el conflicto parece estar cerca de su fin.

Hacia el final del último capítulo 372 de My Hero Academia, Spinner finalmente logró llegar a la ubicación de Kurogiri. Junto con él, Present Mic también llegó al lugar y ambos llamaron a la persona que tiene una gran importancia para ellos.

Lo más probable es que el manga My Hero Academia Capítulo 373 se centre en este punto de la trama y los fanáticos esperan lo que podría ser un capítulo muy emotivo. Sigue leyendo La Verdad Noticias para conocer todos los spoilers, fecha de lanzamiento y dónde leer en línea.

My Hero Academia Capítulo 373: Spoilers

My Hero Academia 373 se centrará en gran medida en el personaje que es Kurogiri, también conocido como Shirakumo. Es una persona bastante importante tanto para la Liga de Villanos como para los Héroes.

Anteriormente, solía ser un amigo muy cercano tanto de Present Mic como de Aizawa. Sin embargo, después de su accidente, se convirtió en un títere de All For One. En el capítulo anterior, los fanáticos vieron un breve flashback de Spinner en el que All For One le dijo que reprodujera una grabación de su voz o la de Shigaraki para Kurogiri.

Una vez hecho esto, All For One mencionó que la guerra llegaría a su fin y probablemente resultaría en la victoria del Frente de Liberación Paranormal o, más específicamente, All For One mismo.

Con Spinner justo frente a su objetivo, es muy posible que My Hero Academia 373 lo presente reproduciendo una grabación de su voz a Kurogiri y desencadene su despertar.

Si bien es muy posible que lo detengan antes de que logre esto, la trama será más interesante si Kurogiri tuviera un conflicto interno, al que muy bien podría conducir el próximo capítulo. Para Kurogiri, My Hero Academia 373 será crucial y sentará las bases para saber si se salvará o no.

¿Qué esperar de MHA 373?

Imagen: My Hero Academia / Kurogiri "Shirakumo"

En el capítulo anterior de My Hero Academia , los fanáticos vieron que Spinner no fue el único que llegó a la ubicación de Kurogiri. Su mejor amigo, Yamada, también llegó al lugar y gritó su nombre. Para él, Kurogiri es simplemente su amigo de la infancia llamado Shirakumo y está dispuesto a hacer todo lo que esté a su alcance para salvarlo.

Este punto de la trama se estableció mucho antes del arco en curso de la serie y, considerando que este es el arco final, lo más probable es que se resuelva aquí y, con suerte, se puede salvar a Shirakumo. Hacer eso no va a ser fácil. My Hero Academia 373 probablemente sentará las bases para su eventual rescate.

También es posible que Aizawa, otro de los amigos más cercanos de Shirakumo, tenga un gran impacto en el próximo capítulo. Como saben los fanáticos, Aizawa es más un personaje principal que Yamada y es muy posible que Horikoshi le dé un papel más importante.

De cualquier manera, es probable que el Capítulo 373 de My Hero Academia sea bastante grande para estos tres amigos y su vínculo. Podría terminar siendo clave para salvar al mundo del levantamiento del Frente de Liberación Paranormal y, lo que es más importante, de la opresión de All For One.

Si Shirakumo escucha un grito de Yamada al mismo tiempo que escucha la voz de All For One o Shigaraki, los fanáticos bien podrían ser tratados con un conflicto interno que se gesta dentro de su cuerpo. Entonces, el resultado dependería de cuál de los dos valore más.

Secuelas de las batallas en MHA 373

My Hero Academia no se ha centrado en sus grandes batallas en los últimos capítulos, sin embargo, eso no quiere decir que no hayan aparecido batallas en ellos. La lucha entre los Heteromorfos y los Héroes se centró bastante y Shoji y Spinner se enfrentaron cara a cara.

Las consecuencias de la pelea aún no están del todo claras. Si bien los fanáticos vieron a Spinner, el destino de los demás sigue siendo desconocido. El conflicto que rodea a los otros heteromorfos que seguían a Spinner también está en equilibrio.

Es muy probable que My Hero Academia 373 muestre a los fanáticos un vistazo de las consecuencias del enfrentamiento entre Shoji y Spinner. Es probable que haya aún más caos en los próximos capítulos, comenzando con My Hero Academia 373.

Horikoshi podría incluso poner fin al conflicto que rodea a los heteromorfos en el próximo capítulo y luego enfocarse en las batallas más grandes. Actualmente, la amenaza de All For One principal se cierne sobre Hero Society y ese podría ser el próximo segmento del arco que Horikoshi querría abordar.

También es posible que la pelea entre Deku y All For One continúe y los lectores podrían ver la forma final que All For One comenzó a tomar en el capítulo 370.

Cualquiera que sea la dirección que tome la historia después del conflicto de los heteromorfos, My Hero Academia es probable que se vuelva más intenso y eso es ciertamente algo que los fanáticos esperan con anticipación.

¿Cuándo se lanzará My Hero Academia 373?

me duele el corazón de solo imaginar la cara que pondrá aizawa cuando lo vea aparecer junto a tomura

Desafortunadamente, My Hero Academia estuvo en un descanso la semana pasada. Como tal, el siguiente capítulo no formaba parte de la revista Weekly Shonen Jump anterior. Esta semana, el manga está listo para regresar.

Según MangaPlus, My Hero Academia 373 se lanzará el 20 de noviembre de 2022. Los fanáticos pueden leer el capítulo de forma gratuita en Manga Plus y la aplicación Shonen Jump.

