¿Qué es un Mecha en Darling in the FranXX?

Darling in the FranXX ha ganado mucha popularidad en los últimos meses debido a los rumores del estreno de su nueva temporada, la que muchos fans ya están esperando, esto debido a que la consideran la sucesora de Neon Genesis Evangelion, debido a la presencia de un mecha en Darling in the FranXX, siendo indirectamente el elemento principal del anime.

Como te hemos explicado en notas anteriores de La Verdad Noticias, los mechas son llamados FranXX en la serie, los cuales son creados a partir del ADN de los klaxosaurios, seres monstruosos que amenazan a la humanidad y la razón por la cual los FranXX fueron creados en primer lugar como primera línea de defensa.

Ya te hemos hablado de los personajes de Darling in the FranXX, por lo que ahora te hablaremos de los mechas, así como de su funcionamiento, sus mejores escenas y lo que veríamos próximamente durante los nuevos capítulos de la famosa serie.

¿Cómo funciona un Mecha en Darling in the FranXX?

Los FranXX deben ser operados por dos parásitos

De acuerdo con la información presentada por el Dr. FranXX, creador de los mechas, estos seres requieren a dos pilotos los cuales son llamados ‘parásitos’, quienes deben ser un hombre y una mujer, quienes deben tener una especie de conexión y cuyas funciones reproductivas estén presentes en ellos, por eso la mayoría de los parásitos son pareja.

Asimismo, las parejas pueden cambiar, sin embargo las primeras relaciones que tienen los parásitos resultan más efectivas, aunque en algunos casos deben ser reemplazads por la muerte de alguno, como lo son quienes acompañan a Zero Two, razón por la que es apodada ‘la asesina de compañeros’.

¿Hay escenas de peleas en Darling in the FranXX?

Las peleas en Darling son bastante impresionantes

Strelitzia, el FranXX que pilotean Hiro y Zero Two derrotan a un klaxosaurio durante los primeros episodios de Darling in the FranXX, siendo esta la primera batalla mecha vs monstruo que se ve en la serie, demostrando las habilidades que tienen los mechas y cómo se desenvuelven en una batalla contra los klaxosaurios.

Por si no recuerdas quién es 001 en Darling in the FranXX es la líder de los klaxosapiens, la raza que creó a los klaxosaurios como un tipo de arma biológica y fueron los responsables del ‘fin del mundo’, obligando a la humanidad a vivir en Plantation.

¿Habrá una segunda temporada de Darling in the FranXX?

La nueva temporada podría llegar muy pronto

Por el momento se especula que en el 2022 finalmente habrá una segunda temporada de la serie, aunque el Studio Trigger todavía no ha hecho declaraciones, ya que fuera de una segunda temporada, lo que sigue de la obra podría ser una OVA o incluso una película, como ha sucedido con otras series de anime.

Mientras tanto, los fans continúan esperando más capítulos de la serie, la cual ha tenido críticas de todo tipo, sin embargo se ha demostrado que es bastante buena y del agrado de los fans, razón por la que se especula que pronto llegue la nueva temporada y de nuevo ver un mecha en Darling in the FranXX.

