¿Qué es Spy x Family y por qué los fans están emocionados por el anime?

Ayer, se anunció una adaptación de anime para la serie de manga Spy x Family de Tatsuya Endo. Programada para comenzar a transmitirse en 2022, la serie será una coproducción de CloverWorks (The Promised Neverland, Horimiya, Wonder Egg Priority) y WIT Studio (Attack on Titan, Great Pretender, Vivy: Fluorite Eye's Song).

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que el anime Spy x Family debutó el primer tráiler y este se lanzó el 31 de octubre en el YouTube oficial de TOHO Animation. Al momento de redactar este artículo, el tráiler supera 1 millón 800 mil reproducciones.

¿Qué es Spy x Family?

La serie es uno de los manga más populares y aclamados de los últimos años, finalmente está recibiendo un anime por dos aclamados estudios de animación. La historia sigue a un agente secreto llamado Twilight mientras intenta infiltrarse en el gobierno de un estado enemigo usando una familia falsa como cobertura.

Mientras que Twilight tiene miedo de dejar que su falsa esposa descubra que él es un espía, ella es secretamente una asesina, y su "hija" es una psíquica que solo quiere mantener unida a su nueva familia. La serie está escrita e ilustrada por Tatsuya Endo y comenzó a ejecutarse en 2019. Desde entonces, el manga ha tenido 55 números lanzados.

Los fanáticos han comentado estar encantados con la trama de la serie. La llegada de su primera adaptación de anime podría posicionarlo como uno de los estrenos más esperados para el próximo año. Mientras tanto, puedes leer el manga original desde MANGA Plus o VIZ Media.

¿Cuándo sale el anime SpyXFamily?

Foto: VIZ Media, portada del manga por Tatsuya Endo

El Twitter oficial de Spy x Family confirmó que el anime se estrenará en algún momento de 2022. El creador Tatsuya Endo comparte ilustraciones especiales para los capítulos del manga y recientemente confirmó el trabajo en equipo de WIT Studio con CloverWorks para la animación.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!