¿Qué edad tiene Nezuko en Demon Slayer?

El personaje principal de Demon Slayer, Tanjiro Kamado, tiene una hermana menor llamada Nezuko. Cuando Muzan la atacó y la convirtió en un demonio, Nezuko Kamado terminó matando a su propia familia excepto a Tanjiro (que no estaba presente en ese momento).

Pero aun así, debido a su calidez y singularidad como demonio, es una de las favoritas de los fans. Ella es el único demonio capaz de existir al aire libre y sin darse un festín de carne viva. Ella confía en el sueño para recargar sus baterías.

Un hecho sobre Nezuko que ha sido tema de discusión entre los fanáticos de todo el mundo es su edad. Ha sido fuente de especulaciones y los fanáticos sienten curiosidad por saber su edad. Aquí hacemos nuestros cálculos para averiguarlo. Recordemos que algunos internautas piden cancelar Demon Slayer por sexualizar personajes femeninos.

¿Qué edad tiene Nezuko Kamado?

Nezuko Kamado de Demon Slayer (Imagen: Ufotable)

Cuando comenzó la historia de Demon Slayer, Nezuko y Tanjiro tenían solo 12 y 13 años, respectivamente. Tanjiro intentó todo lo que pudo para encontrar una cura en el instante en que descubrió que ella era un demonio, incluso si eso significaba unirse a los Demon Slayers.

Nezuko se tomó un descanso después de dos años de entrenamiento para refrescar las pilas. Su edad la ubicaría en 14 años según el comienzo de la serie, pero como los demonios no envejecen, aún debería tener 12.

La vida de Nezuko cambió drásticamente una vez que se convirtió en demonio. Sus uñas Stiletto se están volviendo cada vez más populares entre los fanáticos, ya que fue una de las transiciones más grandes que tuvo. Su cabello ahora era de un tinte anaranjado llameante debajo de su cintura, a diferencia de antes cuando era completamente negro.

A pesar de sus cambios, Nezuko siguió siendo la dulce niña que era como humana. Su carácter cariñoso permaneció intacto, a pesar de que había perdido todos los recuerdos de su ser humano. ¡Advertencia de spoilers de Kimetsu no Yaiba manga!

Nezuko se animó a seguir cuidando a los demás como lo hizo con sus hijos y su esposo después de conocer a Sakonji Urokodaki. Es posible que también haya experimentado emociones básicas como alegría y dolor. Puede parecer emocionalmente distante de las personas ya que es un demonio, pero es más serena que la mayoría de los personajes de Demon Slayer demonios.

¿Quién es la novia de Zenitsu?

Spoiler: ¿Zentisu Agatsuma y Nezuko Kamado terminan juntos?

Los esfuerzos de Zenitsu dieron sus frutos al final de la serie Demon Slayer. Se demostró que el linaje de Nezuko y Zenitsu conduce al matrimonio. Los hermanos gemelos idénticos de la pareja parecen ser físicamente idénticos.

No pudimos ver cómo sucedió, lo cual es malo, pero para aquellos que se preguntan si Nezuko y Zenitsu están juntos en Kimetsu no Yaiba, esta garantía de sus descendientes debería ser suficiente.

A Nezuko inicialmente no le gustaba Zenitsu, que es un dato fascinante. A pesar de su aversión hacia él, se refiere a él como un "diente de león extraño". Zenitsu, por otro lado, no se conmovió y continuó ofreciéndole cuidado y afecto.

Durante las historias de Zenitsu, Nezuko raspaba o barajaba su caja, indicándole a Zenitsu que estaba absorta en ellas. Es posible que este sea el comienzo de una relación larga y feliz. Después de la restauración de Nezuko a la forma humana, se reveló que su relación era más que una simple amistad.

Acerca de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba es una serie de anime basado en la serie de manga del mismo nombre de Koyoharu Gotouge, que ellaescribió y dibujó. El 4 de junio de 2018, la adaptación de la serie de televisión de anime de Ufotable se reveló en Weekly Shnen Jump.

Demon Slayer se transmitió en Tokyo MX, GTV, GYT y BS11 del 6 de abril al 28 de septiembre de 2019. La serie está dirigida por Haruo Sotozaki, con Akira Matsushima diseñando los personajes. Hikaru Kondo produjo el programa, escrito por numerosos empleados de Ufotable. Yuki Kajiura y Go Shiina compusieron la banda sonora del programa.

Aniplex of America posee los derechos de la serie, que se puede ver en Crunchyroll, Hulu y FunimationNow. En Australia y Nueva Zelanda, AnimeLab está transmitiendo simultáneamente la serie. El manga fue adaptado desde el comienzo del primer volumen hasta los primeros capítulos del séptimo en esta serie de 26 episodios.

Los primeros cinco episodios de Kimetsu no Yaiba: Kydai no Kizuna se proyectaron en cines en Japón durante dos semanas a partir del 29 de marzo de 2019, antes de la transmisión. El 31 de marzo de 2019, Aniplex of America mostró la película en el Aratani Theatre de Los Ángeles.

El 2 de abril de 2019, AnimeLab de Madman Entertainment proyectó la película en cines australianos seleccionados. En julio de 2019 se anunció que la versión en inglés de la serie se transmitirá en el canal Toonami de Adult Swim.

El 14 de febrero de 2021, se anunció una segunda temporada, que cubre la historia del "Distrito de entretenimiento", con el personal y los actores de la temporada anterior y el regreso de la película. Haruo Sotozaki lo dirigió una vez más, junto con los diseños de personajes de Akira Matsushima y la animación de Ufotable.

En septiembre de 2021 se reveló que la segunda temporada tendrá dos temporadas en otoño e invierno. Tras la presentación de la película Mugen Train en Fuji TV el 25 de septiembre de 2021, se reveló que el "Distrito de entretenimiento" se lanzó el 5 de diciembre de 2021. Puedes ver el anime Demon Slayer en este enlace a Funimation.

