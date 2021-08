¿Qué canciones de anime se escucharon en Tokio 2020?

Las canciones de anime fueron una referencia importante en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y sus momentos de brillar se dieron desde la ceremonia de apertura, hasta la reciente ceremonia de clausura durante el 8 de agosto de 2021.

La Verdad Noticias te comparte que series de anime como Attack on Titan estuvieron presentes en las competencias y todo fue gracias a su música u openings icónicos que todo fanáticos logró percibir durante las transmisiones en vivo.

A continuación, te compartimos una lista completa de todas las canciones de anime que más se escucharon en los Juegos Olímpicos 2020. Recientemente informamos, que el opening de Demon Slayer concluyó la ceremonia de clausura y todo fue gracias a la banda japonesa, Tokyo Ska Paradise Orchestra.

Canciones de anime en Tokio 2020

“Imagination” del anime Haikyuu!!

“FLY HIGH” del anime Haikyuu!!

"Blue Bird" de la serie Naruto

“Gurenge” del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

"Homura" del anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

“Quiero gritar te amo” del anime Slam Dunk

“Guren no Yumiya” del anime Attack on Titan: Shingeki no Kyojin

Además de los openings o temas principales de anime, se escucharon soundtracks de las series durante algunas presentaciones. Alexa Moreno brilla en campaña promocional estilo anime y también es la gimnasta mexicana que utilizó el tema "I’ll Protect Nezuko-Chan" del anime Demon Slayer durante su rutina de piso.

Un equipo de basquetbol japonés salió a la cancha con el tema de Slam Dunk, un equipo de voleibol se destacó por la canción “FLY HIGH” del anime Haikyuu y en la competencia de tiro con arco se escuchó el legendario tema “Guren no Yumiya” del anime Shingeki no Kyojin.

Referencias de anime en los Juegos Olímpicos 2020

Creador de One Piece agradece a los atletas por sus homenajes

Podemos destacar que en Tokio 2020, atleta de los Estados Unidos rinde homenaje a Franky y otro atleta de Grecia dedicó su entrada a Monkey D. Luffy en su forma Second Gear. El creador de la serie One Piece, Eiichiro Oda, no tardó en celebrar el homenaje desde el Twitter oficial. ¿Qué otra referencia o canción de anime escuchaste en los Juegos Olímpicos 2020?

