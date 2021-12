¿Pueden redimirse los traidores de My Hero Academia?

El traidor de My Hero Academia finalmente ha sido revelado, y mientras la serie arrojó un gran cebo y cambio antes de confirmar la identidad del lobo con piel de oveja, ahora surge la pregunta de si la redención es posible para este ex héroe.

Con Boku no Hero Academia contando la historia de su "Acto Final", parece que Kohei Horikoshi está poniendo muchas cartas sobre la mesa mientras All For One y Shigaraki continúan preparándose para su gran asalto a la sociedad de héroes.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga de My Hero Academia en la aplicación MANGA Plus, manténgase alejado ahora, ya que en La Verdad Noticias nos sumergimos en un territorio de spoiler serio.

¿Quién es el espia en Boku no Hero?

Yuga Aoyama es el traidor en Boku no Hero

Se reveló que el traidor y espía de la Clase 1-A era Aoyama, el estudiante brillante que tiene la capacidad de disparar rayos láser desde su arma. Actualmente, Aoyama está trabajando para All For One, alimentando al villano con información sobre los héroes junto a los que lucha, mientras el jefe de la Liga de Villanos amenaza a los padres del llamativo héroe.

Cuando Deku se acerca a Aoyama para confrontarlo por sus acciones, el miembro traidor de la Clase 1-A se derrumba y se ve a sí mismo como un "villano terrible". En última instancia, Aoyama no es un villano como Shigaraki o All For One, sus padres lo arrastraron un poco a esta situación, recurriendo a All For One para darle al joven héroe su Quirk, al igual que Deku.

Si bien es cierto que Aoyama ha estado vendiendo a sus amigos, al realizar acciones como revelar la ubicación del campo de entrenamiento de sus amigos para ayudar a facilitar el secuestro de Bakugo al principio de la serie.

Está claro que el joven estudiante está lidiando con algunas emociones muy pesadas, luchando con su suerte en la vida y no sería sorprendente que pudiera encontrar la redención incluso en los próximos capítulos o dos de la épica franquicia Shonen de Kohei Horikoshi. Para más información, puedes leer todo sobre cómo cayó su traidor con All For One.

¿Aoyama se redimirá en My Hero Academia?

Muchos fanáticos comentaron que Aoyama podría redimirse, si Deku consigue empatizar con el ex héroe. Recordemos que el manga mordió el anzuelo y cambió con Aoyama, inicialmente haciendo que pareciera que "Invisible Girl" había sido la que vendió UA Academy y sus héroes.

Pero con la gran revelación, definitivamente parece que el héroe brillante está muy arrepentido de sus acciones y ya está en el camino de la redención. Y ahora, la pregunta es ¿cuánto tiempo más durará el manga My Hero Academia?

