Programación de AnimeJapan 2022: Lo que se espera ver en el evento

Conoce todo lo que se podrá ver durante la convención/Foto: Kudasai

El AnimeJapan 2022 es uno de los eventos más destacados de Japón, que se celebrará del 27 marzo al 30 marzo 2022. Este festival, traerá diversas sorpresas y actualizaciones relacionadas a los animes más populares del momento.

Entre las menciones se encuentran Shingeki no Kyojin: final season, Jujutsu kaisen, Kimetsu no Yaiba y otras series animadas que no podían faltar. Ante las expectativas, en La Verdad Noticias te presentamos la programación que se tiene preparada para el 26 y 27 de marzo de 2022.

Cabe resaltar que el festival AnimeJapan 2022 se dividirá en tres categorías conocidas como Red stage, Green stage y Blue stage.

Programación de AnimeJapan 2022 para el Red stage

Estos son algunas novedades de anime/Foto: AS

26 de marzo Team RWBY project - nuevo proyecto Karakai jouzu no Takagi-san - celebración de la temporada 3 KanColle - charla en el panel sobre el nuevo anime Love Live! Nijigasaki gakuen school idol doukoukai - celebración de la temporada 2 Kimetsu no Yaiba - panel especial Jujutsu Kaisen - panel especial.

27 de marzo The idolmaster million live! - evento especial Spy x family - panel especial Kaguya-sama: love is war - panel especial Fate Grand/Order - panel especial Yowamushi pedal LIMIT BREAK - panel especial Sword art 0nline, aniversario 10 - project the beginning Shingeki no Kyojin (temporada final, parte 2) - panel especial.

Programación de AnimeJapan 2022 para el Green stage

En el evento los fanáticos podrán conocer lo nuevo de los proyectos que vienen/Foto: Código Espagueti

26 de marzo Machikado Mazoku, 2-choume - presentación del anime Akebi’s sailor uniform - panel especial The new prince of tennis U-17 world cup - panel especial Orient - panel especial Black rock shooter: dawn fall - panel especial Love all play - panel especial JoJo’s bizarre adventure: stone ocean - panel regular Science fell in love, so I tried to prove it - panel regular.

27 de marzo The quintessential quintuplets - presentación previo al estreno de la película The vampire dies in no time - panel especial Isekai ojisan - panel especial Ranking of kings - panel especial Paradox live show Digimon ghost game - panel especial.

Programación de AnimeJapan 2022 del Blue stage

AnimeJapan se realizará en marzo/Foto: Twitter

26 de marzo Fanfare of adolescence - panel previo al lanzamiento del anime Hunter x Hunter - celebración del aniversario 10 del anime The eminence in shadow - panel especial Dr. Stone: Ryuusui - panel especial Concierto CUE! - panel especial.

27 de marzo Programa de radio Ya boy kongming! - evento previo al lanzamiento del anime Sono bisque doll wa koi wo suru - panel especial Nuevo evento sorpresa Sky: children of light - nuevo anuncio y panel especial. Estos son todos los eventos que los fans podrán ver en AnimeJapan 2022.

