Productor de la película Jujutsu Kaisen 0 comparte actualizaciones importantes

La temporada de debut de Jujutsu Kaisen ha sido un gran éxito entre los fanáticos, y eso se ha reflejado en la creciente popularidad de la serie de manga original de Gege Akutami. Pero aunque muchos fanáticos esperaban que el anime continuara con una segunda temporada, en cambio se anunció que la serie se dedicaría a su primera película.

Adaptando la serie oficial de precuelas, la película Jujutsu Kaisen 0, es el nuevo largometraje de la franquicia shonen y sus planes son dirigirse a Japón a finales de este año. La Verdad Noticias ha compartido varias actualizaciones, pero ahora un productor confirmó más anuncios importantes en un futuro no tan lejano.

¿Cuándo se estrena la película Jujutsu Kaisen 0?

La película precuela animada por Studio MAPPA se estrenará el 24 de diciembre de 2021, pero únicamente en cines japoneses. El largometraje ya compartió un primer vistazo al diseño de personajes de Yuta Okkotsu, pero los fanáticos han estado esperando ver algo más concreto.

Según el productor Keisuke Seshimo, aunque todavía no pudieron revelar nada, pronto veremos algunas cosas nuevas anunciadas. El famoso Studio MAPPA celebró recientemente su décimo aniversario en un evento en vivo especial.

En este evento, se mostraron todos los proyectos que se estrenarán en el futuro. Si bien el más promocionado fue la nueva adaptación de anime de Chainsaw Man de Tatsuki Fujimoto, también hubo una presentación para Jujutsu Kaisen.

Actualizaciones para la película precuela

(Foto: TOHO Animation) Precuela, Jujutsu Kaisen 0

Desafortunadamente, el evento de Studio MAPPA en 2021 no vino con ninguna actualización significativa para el próximo largometraje, pero el productor Keisuke Seshimo compartió algunos detalles relevantes.

Según lo informado por @soukatsu_ en Twitter, Seshimo ofreció lo siguiente sobre la película Jujutsu Kaisen actualmente en proceso: "No podemos decirles nada sobre la película Jujutsu Kaisen todavía [,] pero las cosas se anunciarán pronto en el futuro, así que por favor esperen eso".

Aunque lo anterior no es una gran actualización, esto también significa que MAPPA (Attack on Titan: The Final Season) está lista para revelar más sobre la próxima película Jujutsu Kaisen 0. Te recordamos que puedes ver la primera temporada de Jujutsu Tech en Crunchyroll y leer el manga original en MANGA Plus.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!