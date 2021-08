Productor de The Witcher revela la conexión del anime y la segunda temporada

The Witcher se ha convertido en una de las propiedades originales más grandes que se está ejecutando actualmente en el servicio de transmisión de Netflix, con la segunda temporada programada para llegar en diciembre, que verá a Henry Cavill regresar para interpretar al personaje principal en Geralt of Rivia.

Al darse cuenta del artículo candente que tienen en sus manos, el Twitter oficial de Netflix lanzó recientemente una nueva película estilo anime llamada Nightmare of the Wolf que sigue al mentor de Geralt, Vesemir en su juventud. Y ahora, el productor de la serie de acción en vivo, Lauren Schmidt, confirmó que el anime se conectará con la segunda temporada.

Conexión de Nightmare of the Wolf y la serie

Schmidt desglosó cómo los eventos finales de Nightmare of the Wolf jugarán en la segunda temporada de la acción en vivo de varias maneras diferentes, una de las cuales es la gran revelación al final de la película de que Geralt fue parte de la caída de Kaer Morhen.

El mismo Geralt era solo un niño durante este período de tiempo, pero está claro que los efectos de este momento gigante en su universo tuvieron un gran efecto en el avance de su vida. La segunda temporada verá a Geralt enfrentarse a un protegido en Ciri, que sigue siendo un personaje vital en la franquicia en su conjunto, y parece que los eventos de la película moldearán su visión de convertirse en mentor.

Netflix Geeked compartió la breve entrevista con la productora Lauren Schmidt, en la que puedes descubrir cómo estos diferentes aspectos del universo de Witcher pueden conectarse entre sí a medida que aterrizan en el servicio de transmisión, a pesar de ser retratados en diferentes medios. Si te preguntabas si es necesario ver el anime The Witcher: Nightmare of the Wolf, debes saber que sí porque se trata de una precuela.

¿El anime The Witcher tendrá secuela?

(Foto: Netflix) The Nightmare of the Wolf

Si bien no ha habido noticias sobre el regreso de la franquicia al mundo del anime, Studio Mir pudo flexionar sus músculos para crear esta historia de precuela que mostró cuán brutal fue el viaje de Vesemir antes de convertirse en el anciano que llegamos a conocer durante las aventuras de Geralt. La película de Netflix The Witcher: La pesadilla del lobo está disponible en inglés, español y más idiomas.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!