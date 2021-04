Productor de Studio Ghibli niega película live action de Nausicaä

Uno de los primeros trabajos de Hideaki Anno fue la animación de la secuencia God Warrior en Nausicaä del Valle del Viento. Ahora, según Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli, está interesado en hacer una película live action.

Teniendo en cuenta cómo Anno ha estado trabajando en un puñado de largometrajes últimamente, incluidos Shin Godzilla, Shin Ultraman y el recientemente anunciado Shin Kamen Rider, no es demasiado sorprendente pensar que el creador de Evangelion quiera regresar a sus inicios del anime.

Como informa RBB Today, en una aparición reciente en el programa de entrevistas japonés Bokura no Jidai, surgió el tema de una Nausicaä en live action. El actor Hidetaka Yoshioka dijo que el director Takashi Yamazaki siempre ha dicho que quiere hacer una versión de acción en vivo: "Escuché eso de él y siempre he dicho que no es posible".

¿Nausicaä tendrá una película live action?

En resumen, Nausicaä no tendrá live action por ahora. "Hideaki Anno también está diciendo que quiere lograrlo", comentó Suzuki. El otro invitado, el músico Aimyon, dijo: "Todos quieren hacer una versión de acción en vivo". "La única persona que no lo hace es Hayao Miyazaki", agregó el productor de Studio Ghibli.

Hayao Miyazaki adaptó su propio manga de 1982 para la película animada Nausicaä dos años después. Aunque técnicamente no es una película de Studio Ghibli (el estudio no se fundó hasta 1985), ahora se considera un miembro predeterminado del catálogo de Ghibli.

A lo largo de los años, el estudio japonés ha recibido numerosas solicitudes para hacer una versión live action. La Verdad Noticias te comparte las palabras de Toshio Suzuki sobre el tema.

“Para Miyazaki, de todos los trabajos que ha hecho, Nausicaä es el más importante”, dijo Suzuki anteriormente en 2019. “Hubo varias solicitudes para hacer una versión de acción en vivo, incluso de Hollywood. Los rechazó a todos", agregó.

Studio Ghibli estrenó Nausicaä en 1984

Ciertamente parece que Miyazaki todavía no está interesado en una adaptación, pero Hideaki Anno no es solo un tipo que espera hacer una película de acción en vivo de Nausicaä. Fue una parte importante para dar vida a la película original.

Esta no es la primera vez que Suzuki habla sobre el deseo de Anno de regresar a la película que dio incicio a Studio Ghibli. En 2013, el productor escribió sobre la relación entre Miyazaki y el creador de Evangelion en la publicación Bungei Shunjuu.

Anno, entonces un desertor de la Universidad de las Artes de Osaka, fue contratado para trabajar en el anime Nausicaä. Como se mencionó anteriormente, él estuvo a cargo del clímax de la película, cuando el Dios Guerrero, un enorme coloso, se desintegra.

Nausicaä del Valle del Viento - 4.8 de 5 en Google

Trabajó en esa escena de 90 segundos durante unos tres meses, y Miyazaki, un hombre difícil de complacer, estaba increíblemente satisfecho con el trabajo. Según Suzuki, la escena final es más o menos todo lo que hizo Anno en la imagen.

"Cuando me encuentro con Anno, a veces me dice que quiere crear una secuela de Nausicaä ", escribió Suzuki en ese momento. “Considera que Evangelion es una continuación de Nausicaä , hecho a su manera. Es asombroso lo mucho que fue influenciado por la película. Esos cortos tres meses que pasó en nuestra oficina terminaron definiendo todo sobre él", comentó el productor.

Es por eso que Anno ha estado muy interesado en hacer cosas con Nausicaä durante años. Teniendo en cuenta que todavía tiene a Shin Kamen Rider en cubierta, podría pasar un tiempo hasta que llegue a Nausicaä, si Miyazaki alguna vez se lo permite.

En conclusión, si alguien debería hacer una versión de una película de acción real, probablemente sea Hideaki Anno. ¿Qué opinas de un live action para Nausicaä? ¿Te gustaría ver live actions de los clásicos creados por Studio Ghibli?

