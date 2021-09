Productor de Star Wars Visions confirma que la serie no es canon

Una nueva serie de televisión de La guerra de las galaxias llegó a Disney Plus el miércoles por la mañana, ya que el streamer lanzó todos los episodios de Star Wars Visions al mismo tiempo. Visions es una antología de anime en la que cada episodio cuenta una historia diferente con un estilo de animación diferente.

Este proyecto de anime ofrece a Star Wars la oportunidad de probar cosas nuevas. También es el más alejado del resto del universo. De hecho, Visions en realidad no es canon para la franquicia en absoluto.

Los fanáticos habían especulado si Visions sería o no parte del gran canon de Star Wars antes de su estreno, pero no hubo confirmación de Lucasfilm de ninguna manera. Eso ha cambiado desde entonces. La Verdad Noticias te recuerda que Visions estrena en Disney Plus con 9 episodios del mejor anime.

¿Star Wars Visions es canon?

Foto: Lucasfilm / Disney Plus

El productor Kanako Shirasaki y el productor ejecutivo James Waugh hablaron recientemente con CNET sobre Visions, y se les preguntó si las nuevas historias estaban conectadas con el resto de la franquicia. "No de inmediato", dijo Shirasaki, "pero podría influir en la próxima generación de creadores".

Dicho esto, existe la esperanza de que Visions eventualmente se relacione con el resto del universo de Star Wars a medida que los creadores futuros se enamoren de los personajes y las historias contadas en los episodios independientes. En pocas palabras, no es canon pero podría inspirar su propio universo en el futuro.

“Así es, cada pieza de Star Wars influye en los futuros narradores de Star Wars de una forma u otra", explicó Waugh. Entonces, ¿hay planes para integrar Visions en la narración de la saga de la línea de tiempo?

El productor ejecutivo respondió que “no actualmente”, pero no tiene duda de que los fans verán más proyectos como Visions y que estos se convertirán en parte del tejido de Star Wars durante las próximas décadas. Recordamos que Visions tuvo a Studio Trigger y más estudios de anime como responsables de la animación.

¿Star Wars Visions tendrá temporada 2?

Portada de la novela Visions: Ronin de Emma Mieko Candon

Aún no hay anuncio sobre una temporada 2. Sin embargo, el productor ejecutivo James Waugh comentó que "ahora mismo puedes continuar con la historia” y esta es la novela "Star Wars: Visions: Ronin" de Emma Mieko Candon.

Puedes conseguir la novela Star Wars: Visions: Ronin desde el sitio oficial de Amazon y esta se basará en el cortometraje de Visions, The Duel. "Como todo Star Wars, queremos construir un ecosistema de narración de historias en torno a Visions y estos personajes. Tendremos que ver de qué se enamora la gente", agregó Waugh.

Personajes canon en Star Wars Visions

¿Visions tiene personajes canon de Star Wars?

Hay algunos personajes del canon tradicional de Star Wars que aparecen en Visions, como Boba Fett y Jabba the Hutt. No sería difícil llevar algunas de las cosas introducidas en Visions al gran universo de Star Wars si el equipo de Lucasfilm alguna vez decidiera hacerlo.

Todo dependerá de las direcciones que tomen un montón de proyectos diferentes en el futuro. Por ahora, puedes ver la antología de anime Star Wars Visions en Disney Plus, un proyecto animado que se sostiene por sí solo y cuyos fanáticos parecen estar bien con eso.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!