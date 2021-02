Primer vistazo a la nueva película de anime “BELLE” de Mamoru Hosoda

Anunciado en diciembre pasado, Mamoru Hosoda (Summer Wars, Wolf Children y The Boy and the Beast ) tiene una nueva película de anime que saldrá este año. Como se informó anteriormente, la película se llama “BELLE” y cuenta la historia de una mujer joven en el Japón moderno cuando ingresa a un mundo virtual masivo.

Los fanáticos de Mamoru Hosoda no tuvieron que esperar mucho tiempo para más noticias del director. Su anterior película “Mirai, mi hermana pequeña” (Mirai no Mirai) se estrenó en 2018 y reveló que Hosoda no quería detenerse ahí.

La actualización de “BELLE” es un nuevo teaser de la película de anime. Este video promocional tiene una duración de 30 segundos y es el primer vistazo a la animación. La Verdad Noticias te recuerda que el título japonés es “Ryu to Sobakasu no Hime” (The Dragon and the Freckled Princess).

Mira el teaser del anime Belle

El sitio oficial de la película tiene esta descripción de la película: “La protagonista de esta historia, Suzu, es una estudiante de secundaria de 17 años que vive con su padre en una ciudad rural de Kochi. Su ciudad es una definición de libro de texto de la despoblación en el campo japonés”.

La sinopsis continúa: “Herida por la pérdida de su madre a una edad temprana, Suzu un día descubre el enorme mundo en línea, ‘U’, y se sumerge en esta realidad alternativa como su avatar, BELLE. En poco tiempo, todos los ojos de U se fijan en BELLE, cuando un día la misteriosa e infame figura parecida a un dragón aparece ante ella”.

“BELLE es la película que siempre he querido crear”, dice el director Mamoru Hosoda en un comunicado oficial, “y solo puedo hacer esta película una realidad gracias a la culminación de mis trabajos anteriores. Exploro el romance, la acción y el suspenso por un lado, y temas más profundos como la vida y la muerte por el otro. Espero que este sea un gran espectáculo de entretenimiento".

BELLE - Mamoru Hosoda (Studio Chizu)

Hosoda agregó que sus películas anteriores han explorado el impacto de Internet y cómo los jóvenes pueden transformar el mundo. “Al mismo tiempo, Internet tiene un lado más negativo, donde la gente calumnia a los demás sin pensarlo dos veces, llenándolo de información errónea”, agrega.

“A pesar de esto, creo que es una maravilla que amplíe las posibilidades de la humanidad. Quería representar este cambio masivo en nuestra relación con Internet de una manera que allanara el camino hacia nuestro futuro ", comentó Hosoda.

En el anuncio anterior del estudio sobre la película, señaló la dificultad de 2020, que todavía parece estar en la mente de Hosoda con respecto a esta imagen. “Los eventos sin precedentes del año pasado han acelerado el cambio de paradigma en nuestras interacciones en línea entre nosotros, ya sea en el lugar de trabajo o en nuestra vida personal”, continúa.

Él llama a la forma en que esta era continúa cambiando "una inevitabilidad". ’Sin embargo, las cosas que debemos apreciar, en gran parte siguen siendo las mismas", comentó Hosoda.

“Los legados que hemos heredado de generaciones pasadas continuarán existiendo y adaptándose a la nueva era y a las nuevas herramientas que ahora le darán forma. Este cambio es más evidente que nunca debido a la era en la que vivimos actualmente”, concluyó el famoso director del anime Toki wo Kakeru Shōjo.

