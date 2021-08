Prime Video comparte tráiler de Evangelion 3.0+1.0 con doblaje latino

La cuenta regresiva para la película Evangelion 3.0+1.0 en la plataforma Amazon Prime Video inició. Para subir la emoción, se dio a conocer un tráiler con el doblaje en español latino oficial. Sí, leíste bien. Los fanáticos pueden escuchar las voces de Rei y Asuka en habla hispana, junto con las de Kaworu y Mari.

Según información de Código Espagueti, el nuevo trailer de EVA mostró un poco del intenso campo de batalla que pondrá fin a la historia de Hideaki Anno. Las imágenes destacaron toda la “perversidad y el caos” que en menos de 1 día llegará a Prime Video.

La película 3.0+1.0 Thrice Upon A Time también estará disponible para ver en su idioma original (japonés), con subtítulos o doblada al español latino, inglés y portugués. Eso no es todo, ya que el sitio oficial de Prime Video confirmó el regreso de las voces originales de Rei y Asuka escuchadas en la serie original de anime.

Tráiler de la película EVA en español latino

La última película de Rebuild of EVA por Studio Khara se estrenará el próximo 13 de agosto de 2021 en Prime Video, incluyendo las películas: 1.0 You Are (Not) Alone, 2.0 You Can (Not) Advance y 3.0 You Can Not Redo. Las voces en español latino se esucharon en el minuto 1:24 del tráiler.

Si buscas dónde ver anime en español, La Verdad Noticias te comparte que existen páginas para ver anime en español latino como Crunchyroll. La popularidad del doblaje en series japonesas aumentó en 2021 y nuevos títulos como Dr. Stone o Jujutsu Kaisen tienen su propio elenco de Latinoamérica.

El éxito de Evangelion 3.0 1.0

Foto: Studio Khara - Póster oficial de la película

El último largometraje Evangelion 3.0 + 1.0 ha sido visto más de 5 millones de veces en Japón y su lanzamiento llegó a cines japoneses desde el 8 de marzo de 2021. Después de más de una década, la franquicia de Hideaki Anno se despide en grande y espera seguir sumando seguidores con su debut en Prime Video.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!