Premios Oscar rechazan a Kimetsu no Yaiba y más anime en las nominaciones

Este año, películas como Kimetsu no Yaiba: Mugen Train se presentaron para su consideración en los Premios Oscar y por una buena razón. La película se convirtió en la película más taquillera en Japón hasta la fecha luego de su estreno en octubre pasado.

Con abril a la vuelta de la esquina ahora, es hora de que 2021 revise sus selecciones para los Premios Oscar de este año. Está previsto que los Premios de la Academia se realicen en poco tiempo, y la organización reveló sus nominaciones oficiales esta mañana.

Como puedes imaginar, todos los ojos estaban puestos en los Oscar, ya que algunas películas sorprendentes fueron nominadas mientras que otras fueron ignoradas. Y, como de costumbre, ningún anime logró abrirse camino en la lista este año.

Kimetsu no Yaiba queda fuera de los Oscar

Kimetsu no Yaiba: Mugen Train debutó en octubre de 2020

Cuando se trata de Mejor Película de Animación, todos los nominados se alejaron del anime. Ninguna de las películas de Japón que se pusieron a consideración obtuvo una nominación oficial, pero esto no es sorprendente para los fanáticos en este momento.

La Academia ha ignorado durante mucho tiempo las películas de anime a pesar de su aclamación de la crítica, con la única excepción notable de El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. El largometraje de Studio Ghibli se llevó el premio a Mejor Película de Animación el 2 de septiembre de 2003.

Aunque Demon Slayer: Mugen Train es la película de anime más taquillera a nivel mundial, y su animación es de primera categoría, su historia y arte no fueron suficientes para asegurar una nominación real.

En cuanto a los otros proyectos de anime considerados, Earwig and the Witch figuraba en la lista, así como Lupin III THE FIRST, Ride Your Wave, A Whisker Away y ON-GAKU: Our Sound. La Verdad Noticias te comparte la lista de nominados a los Oscar 2021 en animación:

Onward (Disney-Pixar)

Over the Moon (Netflix)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Aardman Animations)

Soul (Disney-Pixar)

Wolfwalkers (Cartoon Saloon y publicada en Apple TV+)

Claramente, Disney sigue siendo uno de los favoritos de los Premios Oscar, pero el anime tendrá que esperar una vez más para que brille. Si hay algo seguro, es que Kimetsu no Yaiba es tendencia en todo Japón y su éxito en ventas de manga (junto con taquilla) le permitió confirmar una segunda temporada de anime para 2021.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!