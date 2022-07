Precio de la figura de Gojo +18

Los fanáticos del anime y manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami saben que Satoru Gojo es el “hechicero más fuerte”. Por lo tanto, no es extraño pensar que su popularidad también inspiró a una compañía de figuras para adultos. Aquí te compartimos todo sobre la reciente figura de gojo +18.

Anteriormente, la popularidad de estas figuras para adultos llegó al mundo de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) con los personajes de Eren Jaeger, Mikasa Ackerman y Pieck. Otros personajes como Ronroa Zoro de One Piece también recibieron sus figuras +18.

En esta ocasión, La Verdad Noticias informa todo sobre la figura de Gojo Satoru sin censura y creada por GK FIGURE. Conoce el precio, dimensiones, accesorios y vista previa a continuación:

Cómo conseguir la figura de Gojo +18

Foto: GK FIGURE "Figura de Gojo Satoru +18"

Puedes conseguir la figura de Gojo Satoru +18 desde la tienda de Fanatic Anime Store (aceptan reservaciones). El portal Areajugones informa que su precio es de 319 dólares y los gastos de envío no están incluidos.

Aunque no hay fecha de lanzamiento oficial, se estima que la figura empezará a distribuirse a partir del último trimestre de 2022. Esta figura de Gojo +18 no es a escala real, pues sus dimensiones son de 53.5 centímetros de alto, 27.6 centímetros de ancho y 22 centímetros de profundidad.

¿Quién es Satoru Gojo?

Satoru Gojo es el maestro de Yuji Itadori, protagonista del anime Jujutsu Kaisen. Describen que Gojo es un hombre relajado y jovial que camina con los ojos constantemente oscurecidos por la tela.

Es considerado como el hechicero jujutsu más fuerte del mundo. Su técnica maldita, "Ilimitada", abarca múltiples habilidades que le permiten a Gojo manipular el concepto de infinito.

Además, tiene una habilidad extremadamente rara conocida como Six Eyes, que le otorga reservas de energía malditas casi sin fondo. ¿Qué te pareció la figura de Gojo+ 18? ¿Qué otros personajes esperas encontrar su figura sin censura?

