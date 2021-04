Póster oficial de Gundam live action confirma el inicio de su producción

Gundam ha anunciado que la producción ha comenzado con un nuevo póster y se trata de una franquicia de ciencia ficción popular que ha aparecido en anime, manga, juegos y se ha mencionado en varias formas desde su debut en 1979.

La franquicia ha ayudado a definir el género de los mech gigantes para muchas generaciones de fanáticos. Al igual que con muchas propiedades de anime nostálgicas e influyentes, los esfuerzos para llevarlo a la pantalla grande han sido largos, con Legendary Pictures desarrollando una película de acción en vivo desde 2018.

¿Dónde se estrena la película live action de Gundam?

Recientemente se anunció que Jordan Vogt-Roberts, el director de Kong: Skull Island, dirigiría la próxima película de Gundam a partir de un guión del creador de Y: The Last Man, Brian K. Vaughan. La película es una producción entre Legendary Pictures junto con Sunrise Inc. y se estrenará en Netflix.

"Gundam regresa al mundo live action"

Con un director anunciado recientemente, los fanáticos habrían asumido que pasaría algún tiempo hasta que salieran más noticias sobre el proyecto, pero el estudio ha decidido capitalizar la publicidad que rodea al proyecto en un póster que La Verdad Noticias te comparte abajo.

Sunrise Inc., el estudio de animación japonés detrás de Gundam, se dirigió a Twitter para anunciar que la película de acción real de Gundam ha comenzado la producción. La imagen muestra el alcance masivo del proyecto y presume a los fanáticos que la historia tendrá lugar más allá de la Tierra.

Gundam live action de Netflix (Foto: Sunrise Inc.)

El anuncio de la producción no indica que las cámaras hayan comenzado a filmar, pero sí significa que la película ha entrado en la fase de preproducción, incluido el trabajo en el arte conceptual, la búsqueda de ubicaciones y el inicio del proceso de casting.

Vogt-Roberts también está actualmente preparada para dirigir Metal Gear Solid para Sony Pictures, y esa película ya había elegido a Oscar Isaac como Solid Snake. Sin embargo, dado el gran anuncio de Gundam, podría implicar que Metal Gear Solid está en espera por el momento y que Gundam tiene prioridad para el cineasta.

¿Qué exactamente es Gundam?

Gundam es uno de los animes más influyentes, y aunque podría decirse que es el mech gigante más icónico, está llegando a un mundo en el que se han convertido en la corriente principal.

El público de todo el mundo ha estado expuesto a máquinas gigantes en varios proyectos a lo largo de los años, incluida la serie de películas The Transformers y la franquicia Pacific Rim de Legendary Pictures.

Recientemente, en Godzilla vs. Kong, el público recibió la última encarnación de Mechagodzilla. Con todos esos proyectos, muchos de ellos influenciados por Gundam, la presión ahora está sobre los creativos involucrados para entregar una película que esté a la altura del enorme legado de la franquicia japonesa.

