Portada de My Hero Academia Tomo 34 muestra un nuevo lado de la guerra

El manga de My Hero Academia nos está dando una de las batallas más brutales de la serie hasta la fecha, ya que el heredero de All For One, Shigaraki Tomura, toma toda la fuerza de los Estados Unidos de América y el héroe número uno del país, Star And Stripe.

Con el héroe estadounidense teniendo un Quirk llamado New Order y que es casi invencible, Shigaraki está tratando de derrotar a su oponente mientras también se roba el poder para sí mismo.

Y ahora, un fanático ha revelado un nuevo concepto de portada para el manga que nos da una nueva mirada a la pelea titánica de AFO Shigaraki vs Star and Stripe en el volumen o tomo 34 del manga. Te recordamos que puedes leer los nuevos capítulos de Boku no Hero Academia en la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha.

Portada de My Hero Academia Tomo 34

Foto: Twitter Atsushi 101X - Posible portada de My Hero Academia Volúmen 34

El usuario de Twitter Atsushi 101X compartió el arte conceptual de una “posible portada de manga de Boku no Hero Academia”, con Star And Stripe sobre su enemigo, quien podría ganar esta batalla.

The War Arc, la historia que se contará en la sexta temporada de la adaptación de anime que enfrenta a los héroes contra toda la fuerza del Frente de Liberación Paranormal, ya ha llegado a su fin en las páginas del manga.

Con los resultados de esta lucha cambiando el panorama de la sociedad de héroes para peor, los héroes de UA Academy y de todo el mundo han estado intentando detener el avance de los villanos liderados por All For One.

Sin que All Might ya no sea un factor en el campo de batalla, Star And Stripe se ha inspirado en el antiguo Símbolo de la Paz, pero es posible que no tenga lo que se necesita para derrotar al enorme poder de Shigaraki. Después de todo, ni siquiera el desesperado ataque final de Star and Stripe pudo vencer al nuevo All For One.

¿Cuánto queda de Boku no Hero?

Kohei Horikoshi parece estar preparando el escenario para los capítulos finales de Boku no Hero Academia, aunque el mangaka no ha revelado cuándo cree que la historia de Deku y UA Academy podría estar llegando a su fin.

A partir de 2014 en las páginas de Weekly Shonen Jump, la serie ha tenido una racha increíble a lo largo de los años y, ciertamente, a más de unos pocos fanáticos les gustaría verla continuar durante muchos años más. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ponerte al día con el anime de My Hero Academia desde Crunchyroll o Funimation.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!