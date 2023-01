¿Por qué tardan tanto en estrenar el final del anime de Attack on Titan?

El anime de Attack on Titan, producido por MAPPA Studio y basado en manga de Hajime Isayama, por fin llegará a su final este 2023, pero aún no revelan en qué fecha y eso que desde el 2022 se sabía que ya lo estaban produciendo.

Hasta el momento, como te contamos anteriormente en La Verdad Noticias, se reveló que la última temporada de Attack on Titan: Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 3 se dividiría en 2 partes.

Sin embargo, por fin parece que tenemos una respuesta ante tanta espera, quédate que te contamos cuál es.

¿Por qué aún no estrenan Attack on Titan?

Motivo del retraso de Attack on Titan Final Season.

Revelan que el motivo del retraso de la última temporada de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin: The Final Season Part 3) sería los compromisos de MAPPA Studio, pues este 2023 están por estrenar otras series de anime como Jujutsu Kaisen y están en producción de Vinland Saga.

Este es el motivo por el que también decidieron dividir el final en dos partes, aseguran que la segunda se estrenará hasta el 2024. Esta situación ha generado una ola de críticas, por lo que MAPPA ofrece una disculpa:

“En el proceso de producción, la cantidad de trabajo se hizo mucho mayor de lo esperado, y después de consultar con los miembros del comité, hemos decidido lanzar la serie en dos partes. Nos disculpamos profundamente con aquellos que han estado esperando la finalización del anime en el Arco de Conclusión. Todos nuestros empleados y personal prometen dedicar nuestras energías a la producción de Attack on Titan hasta el final, así que esperamos que nos den un poco más de tiempo”.

¿Cuánto tiempo tardas en ver Attack on Titan?

Esto tardarías viendo todo el anime de Attack on Titan.

Estás a tiempo de volver a repasar todo el famoso anime de Attack on Titan o hasta de comenzar a verlo para no perderte la temporada final. Hasta el momento el anime tiene 75 episodios, por lo que tardarás en verla por completo un total de 26 horas.

Las primeras temporadas de Attack on Titan fueron producidas por Wit Studio, aquí te contamos por qué abandonó el proyecto de este anime.

